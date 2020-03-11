Михаил Ходорковский: Путин ничего не смог сделать для России 15 11.03.2020, 11:32

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Михаил Ходорковский

Фото: dpa

Останется ли он у власти еще на 16 лет — решать только россиянам.

Российский бизнесмен и политический деятель Михаил Ходорковский на своем Youtube-канале прокомментировал так называемое обнуление президентских сроков Путина. Напомним, вчера Госдума РФ проголосовала за внесение поправки в Конституцию, которая позволяет нынешнему главе Кремля участвовать в президентских выборах в 2024 году.

«Эти руководители с руками из одного места разродились ответом на вопрос «Когда же они от нас уйдут». Ответ — никогда.

Нет сомнений, что все это тупая игра. Или вы думаете, что депутат-космонавт Терешкова сама все придумала? Замечу, в этом контексте слово «космонавт» подходит к теме. Причем, к сожалению, уже в нескольких смыслах. Думаете, что это ее инициатива? Конечно же нет. Накануне этого судьбоносного заседания в Думе Путин встречался с лидерами парламентских фракций. Потом «неожиданно» вносится поправка, которая позволяет ему остаться у власти. Также «спонтанно» Путин приезжает в Думу, где «совершенно неподготовлено» читает заранее написанный на бумажке текст .

И какая интрига! Даст ли Конституционный суд заключение, что поправка не противоречит Конституции. Даже не знаю, что предположить! Это мы говорим про тот Конституционный суд, что всегда «брал под козырек» и никогда не противоречил Путину. А теперь по новым поправкам Путин сможет назначать и увольнять судей этого суда. Догадайтесь сами, одобрит ли этот кастрированный Конституционный суд поправку, позволяющую Путину оставаться у власти.

Может, действительно для страны лучше, чтобы он остался? Давайте посмотрим на достижения... Неа, не лучше. Какой в России экономический рост? Говорят про 1,5%. Врут, около нуля. В этом году будет отрицательный. После всех этих «нефтяных боданий» с США и Саудовской Аравией.

Какая у нас зарплата? Какие пенсии? Cредняя зарплата в Москве ниже, чем в ЮАР. Остальные регионы можно сравнивать только с беднейшими странами Африки. Где достижения? Ракеты и новейшее вооружения? Нарисованы. На то, что не нарисовано — смотреть страшно.

У Путина было 20 лет безграничной власти, 20 лет удачных мировых цен на ресурсы, 20 лет на развитие и процветание. Где все это? Почему после 20 лет правления Путина в России есть только два достижения: крещение Руси князем Владимиром и Победа в Великой Отечественной войне. Путин ничего не смог сделать для страны. Ни при помощи власти, ни при помощи денег. Для себя и своих друзей — смог. А для страны — нет.

22 апреля россияне будут голосовать не за поправки в Конституцию, не за индексацию пенсий и не за горячие обеды. Вопрос один: Готовы ли мы оставить бездарного казнокрада во главе страны еще на 16 лет. И ответ будет зависеть только от нас», — обратился Михаил Ходорковский к россиянам.