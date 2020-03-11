Белоруска в Италии: Заводы и офисы закрыты, людей просят держать расстояние в метр 11.03.2020, 11:39

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Несмотря на коронавирус, многие итальянцы не отказываются от местных традиций.

Сестра белорусской телеведущей Светланы Боровской Руслана рассказала kp.by об эпидемии коронавируса в Италии.

Руслана вышла замуж за итальянца и уже много лет живет с мужем и ребенком в Италии.

- Руслана, Италию закрыли на карантин. В интернете публикуют фото опустевшей Италии. Нам из Беларуси не очень понятно, что происходит. Какая обстановка в вашем городе?

- Сейчас в Италии подтвердили коронавирус у более чем 9-ти тысяч человек. Выздоровели 724 пациента, 463 умерло. Так пишут в газетах. До вчерашнего дня самым «заболевшим» регионом была Ломбардия, там находится Милан. Этот регион закрыли – нельзя было ни въехать, ни выехать, людям позволяли только выходить по нужде: в аптеку или магазин. Случаев заражения, к сожалению, с каждым днем все больше, вирус практически летит. Теперь заболевшие есть по всей стране.

Правительство приняло решение больше не закрывать на карантин отдельные регионы – в этом нет смысла: люди все равно передвигались, студенты стали ездить домой, поскольку начали закрывать учебные заведения. Поэтому с 9 марта вся Италия на карантине, его называют «красная зона». Я живу в городе Римини, у нас заболел 51 человек. Наш регион – Эмилия-Романья - на втором месте по заболеваемости коронавирусом после Ломбардии, у нас заболел 1386 человек.

- Что нельзя итальянцам после введения карантина?

- Пока не знают природу вируса – нет вакцины, лекарств - людям сказали оставаться дома, по возможности не выходить вообще. Иногда можно выйти в супермаркет или аптеку, навестить пожилых родителей. Нельзя гулять, даже если идешь в магазин – везде таблички с рекомендацией соблюдать дистанцию между людьми не меньше 1 метра. Многие носят маски, думаю, мы все к этому придем. Я была в маркете утром - все есть, любые продукты, единственное чего не хватает – дезинфицирующих средств, геля и салфеток не найти.

- Правда, что закрыты все школы, магазины и кафе?

- Примерно с 28 февраля закрыты все школы, университеты, спорткомплексы, выставки – официально все закрыто до 3 апреля. Бары и рестораны открыты, но для них есть специальное постановление – люди должны сидеть минимум в метре друг от друга. Бары и рестораны открыты только с 6 утра до 6 вечера. В остальном - никаких манифестаций, праздников – никаких массовых мероприятий. Только семья, только дома.

- Есть те, кто, несмотря на запрет, отказывается выполнять рекомендации, считая меры предосторожности глупостями? Ведь от обычного гриппа каждый год умирает гораздо больше людей.

- Конечно, есть те, кто не хочет выполнять рекомендации – и это беда Италии. Есть безответственные люди, в основном молодежь, которые до воскресенья гуляли, ходили в бары-рестораны, встречались большими компаниями. Но дело в том, что они не отдавали себе отчета.

У некоторых коронавирус протекает как обычный грипп – от него иногда излечиваются, у некоторых даже нет симптомов. Возможно, у них хорошо работает иммунитет. Но есть люди, которые заболевают пневмонией – и им нужна неотложная помощь, их срочно нужно подключать к аппаратам интенсивной терапии. Их кладут в больницу.

Больше всего подвержены риску люди, у которых уже есть проблемы с астмой, легкими, диабетом. Обычно это пожилые люди с хроническими болезнями, чаще от 70 лет. И для этих людей резко повышается вероятность смерти от коронавируса.

Самая большая проблема Италии, как и любой страны – переполненные медучреждения. В Италии отличное медобслуживание, на очень хорошем уровне. Но уже сейчас в больницах не хватает мест. И из-за этого вовремя могут не получить помощь другие: кто-то попал в аварию, у кого-то аппендицит, болеют дети. И всем этим людям может не хватить места в больнице, машины скорой помощи, анестезиолога, других врачей. Думаю, ни одна медицинская система в мире не готова к такому наплыву людей.

- Насколько я знаю, вы работали в туризме? Что сейчас с работой?

- Я сезонно работала в туризме, но сейчас все офисы закрыты. Главная проблема коронавируса – сначала всем надо выжить. А потом уже разбираться со второй проблемой – экономическим кризисом: ведь остановились фабрики, заводы, закрыты магазины, люди ничего кроме еды не покупают.

Туризм – это то, чем всегда жила Италия. Сейчас туризма нет, и его не будет, пока не уйдет коронавирус. Я иногда работаю онлайн и пока достаточно спокойна, но ситуация коснулась и меня. Все закрыто: никаких туристических мест и культурных мероприятий. И сейчас я тоже, как и многие итальянцы, нахожусь дома с ребенком.

- Итальянцы боятся коронавируса? Носят маски? Как еще перестраховываются?

- Итальянцы боятся коронавируса. В первую неделю была паника, люди стали скупать в магазинах еду. Когда поняли, что еду все время привозят, что это не проблема – паника ушла.

Некоторые вначале не обращали внимания на запреты. У нас в Римини есть традиция: каждое воскресенье все жители Римини идут гулять в порт. Это толпы гуляющих людей. Многих из тех, кто невзирая на запреты, был в порту в это воскресенье - потом направили в больницу. Люди ведь не соблюдали дистанцию и запросто могли заразиться.

Сейчас паники нет, но люди сильно обеспокоены, я бы сказала – люди сникли. Предыдущий образ жизни пока в прошлом: сейчас и пожилые, и молодые, и дети сидят дома.

Мы дома уже две недели, но уроки делаем - учителя присылали задания онлайн. Сейчас делаем все для того, чтобы дети учились онлайн. Думаю, в последующие дни учителя начнут читать детям и лекции онлайн.

И, конечно же, сейчас не ходят и не приглашают в гости. На телевидении после рекламы крутят основные правила карантина: постоянно мыть руки, на улице соблюдать дистанцию между людьми не меньше метра, никаких рукопожатий.

У итальянцев есть традиция – целоваться и обниматься при встрече, сейчас всего этого нет. И для них это странно: как это - не обняться, а просто кивнуть на расстоянии? Они даже шутят по этому поводу, потому что они всегда шутят – даже в такой непростой период. И пытаются прожить все это с юмором, хоть для них это и нелегко.

- Моя подруга давно запланировала отпуск в Риме на конец марта, но сейчас хочет сдать билеты. Что бы вы посоветовали белорусам, которые запланировали на март поездку в Италию?

- С 9 марта в Италии карантин. Моя сестра Светлана планировала прилететь ко мне в конце марта, но решила сдать билеты в Милан. Думаю, до конца марта ситуация даже если и улучшится, то не сойдет на нет полностью. И если школы закрыты до 3 апреля… Даже не знаю.

Если коронавирус попадет к человеку со слабой иммунной системой – это может быть очень опасно. И у нас не хватает мест в больнице. Трудно дать какой-то смелый совет. Пока не узнали что это за вирус и как с ним бороться, пока не нашли вакцину – я не вправе советовать куда-то ехать.