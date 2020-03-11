Павел Северинец о коронавирусе: Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял

Павел Северинец о коронавирусе: Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял21
- 11.03.2020, 11:50
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Такую власть нужно менять — чем быстрее, тем лучше.
Об этом в «Фейсбуке» пишет сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец, претендующий на пост президента Беларуси.
«Коронавирус с высокой смертностью охватывает мир. Вопрос времени, когда эпидемия начнется у нас. Пока официальных случаев заражения в Беларуси единицы, но кто знает, сколько таких людей на самом деле? Кто верит БТ?
Границы с Россией открытые. С Китаем и Ираном, где эпидемия в разгаре, обнимаемся и целуемся, не обращая внимания на гигиену.
Но Лукашенко и Минздрав успокаивают: подумаешь, вирус!
Нет никакой организованной подготовки и мобилизации на случай вспышки.
Меры предосторожности нужно принимать уже сейчас!
Известно, что больных спасает искусственная вентиляция легких. Нужна срочная инвентаризация, закупка и установка аппаратов искусственной вентиляции легких во всех больницах. Дорого? Продай самолеты, «Майбахи» и резиденции! Речь идет о жизни людей!
Необходимо в ближайшие дни обеспечить развертывание временных инфекционных госпиталей около Минска и областных центров — госпиталей, готовых принять тысячи людей.
Нужен буквально военный инструктаж медиков — почитайте об Италии!
Нужны специальные занятия в школах и университетах, инструктаж на предприятиях, ясные и понятные видео, как уберечься и что делать, если проявляются симптомы болезни.
Нужно устанавливать умывальники с жидким мылом и антисептиком в местах общего пользования. Таблички с указанием, где можно помыть руки — везде, где их нет.
Почему это не делается?
Потому что ему чихать на народ.
Думаю, для своей семьи и чиновников диктатор уже принял меры. А народ — пусть себе бегает по обменникам и ждет, пока болезнь придет к нему.
Такую власть нужно менять — чем быстрее, тем лучше.
Этому режиму ни с коронавирусам, ни с экономическим кризисом не справиться.
Лукашенко, уходи!», — написал Павел Северинец.