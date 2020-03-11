Павел Северинец о коронавирусе: Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял 21 11.03.2020, 11:50

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Павел Северинец

Фото: charter97.org

Такую власть нужно менять — чем быстрее, тем лучше.

Об этом в «Фейсбуке» пишет сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец, претендующий на пост президента Беларуси.

«Коронавирус с высокой смертностью охватывает мир. Вопрос времени, когда эпидемия начнется у нас. Пока официальных случаев заражения в Беларуси единицы, но кто знает, сколько таких людей на самом деле? Кто верит БТ?

Границы с Россией открытые. С Китаем и Ираном, где эпидемия в разгаре, обнимаемся и целуемся, не обращая внимания на гигиену.

Но Лукашенко и Минздрав успокаивают: подумаешь, вирус!

Нет никакой организованной подготовки и мобилизации на случай вспышки.

Меры предосторожности нужно принимать уже сейчас!

Известно, что больных спасает искусственная вентиляция легких. Нужна срочная инвентаризация, закупка и установка аппаратов искусственной вентиляции легких во всех больницах. Дорого? Продай самолеты, «Майбахи» и резиденции! Речь идет о жизни людей!

Необходимо в ближайшие дни обеспечить развертывание временных инфекционных госпиталей около Минска и областных центров — госпиталей, готовых принять тысячи людей.

Нужен буквально военный инструктаж медиков — почитайте об Италии!

Нужны специальные занятия в школах и университетах, инструктаж на предприятиях, ясные и понятные видео, как уберечься и что делать, если проявляются симптомы болезни.

Нужно устанавливать умывальники с жидким мылом и антисептиком в местах общего пользования. Таблички с указанием, где можно помыть руки — везде, где их нет.

Почему это не делается?

Потому что ему чихать на народ.

Думаю, для своей семьи и чиновников диктатор уже принял меры. А народ — пусть себе бегает по обменникам и ждет, пока болезнь придет к нему.

Такую власть нужно менять — чем быстрее, тем лучше.

Этому режиму ни с коронавирусам, ни с экономическим кризисом не справиться.

Лукашенко, уходи!», — написал Павел Северинец.