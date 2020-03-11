Белорусская внешняя торговля обвалилась 3 11.03.2020, 11:54

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С поправкой на курс рубля к доллару все выглядит намного серьезнее.

За январь 2020 года Беларусь продала на экспорт товаров и услуг на 2,6982 млрд долларов, а импортировала - на 2,4044 млрд, сообщает Национальный банк.

Всего иностранный торговый оборот снизился на 13,8% к январю 2019 года. Экспорт упал на 13,4%, импорт - на 14,2%.

Сальдо осталось положительным: экспортировали больше, чем импортировали. Но годом ранее оно было больше на 21,1 млн долларов.

При том, что в январе 2020 оборот товаров сократился на 17,1% (упал как импорт, так и экспорт, а сальдо стало немного меньше нуля), оборот услуг немного вырос - на 1,5% (импорт упал, экспорт выро, сальдо стало еще более положительным).

Еще в прошлом декабре наблюдался существенный рост: оборот в декабре 2019-го вырос на 14,6% до декабря 2018-го. Но это было скорее за счет импорта: он вырос на 20,6%, если экспорт - только на 8,3%.

Всего за 2019 год оборот почти не изменился - упал менее чем на 0,1% по предварительным оценкам Белстата. Экспорт упал на 2,86%, а импорт вырос на 2,34% (стали больше экспортировать в Россию, больше импортировать в страны вне СНГ).

Белстат: все еще хуже

По данным Белстата , с поправкой на текущие цены обвал в январе 2020 к январю 2019 еще больше: минус 16,1% оборота, минус 16,6% экспорта, минус 15,6% импорта.

С такой поправкой импорт из России упал на 28,4%, экспорт туда вырос на 8,6%. Импорт из стран вне СНГ вырос на 2,7%, а экспорт упал на 39,4% (при том с ЕС импорт упал на 8,7%, экспорт - аж на 47,7%).