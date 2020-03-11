Коронавирус уже в Гродно 4 11.03.2020, 12:00

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62-летняя женщина прибыла из Италии и обратилась за медицинской помощью.

Во вторник днем была доставлена бригадой «скорой» и госпитализирована в областную инфекционную больницу.

- Никаких проявлений респираторной инфекции у нее не наблюдалось. Однако сегодня получено лабораторное подтверждение наличия коронавируса. Пациентка изолирована и находится под пристальным наблюдением медицинских работников. Проводятся мероприятия по выявлению контактов, - об этом сообщила "Гродненской правде" начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова.

В Беларуси выявлены еще два положительных теста на коронавирус (COVID-19): у жителей Гомеля и Минска, сообщает Минздрав. Таким образом число случаев коронавируса в стране возросло до 11. С учетом гродненского их уже 12. Из числа инфицированных трое выздоровели.