Кукловоды 8 Иван Преображенский, «Немецкая волна»

11.03.2020, 12:08

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Иван Преображенский

Российская власть напоминает подслеповатого носорога.

В день голосования по поправкам в конституцию Госдума внезапно начала обсуждать идею досрочных своих перевыборов, отмену ограничений по срокам для президента вообще или лично для Владимира Путина и даже возможность ликвидации вовсе поста президента и замену его на главу Госсовета. В спонтанность таких предложений поверить сложно. Особенно после того, как президент прибыл в парламент и выбрал из всех вариантов право лично для себя снова дважды избираться после 2024 года.

Кремлевские кукловоды

Скорее всего, 10 марта в Госдуме мы наблюдали хорошо разыгранный спектакль. Одни актеры, например, депутат, а в прошлом космонавт Валентина Терешкова, а равно и бывший борец Александр Карелин играли заранее выученные роли. Другие - такие, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который предложил вовсе заменить президентский пост, поставив главой государства председателя Госсовета, импровизировали по ходу пьесы, добавляя абсурда.

Есть, конечно, маленький шанс, что часть политической элиты взбунтовалась и пытается, выведя Кремль на чистую воду, спровоцировать массовое недовольство населения. Поэтому якобы и метался между президентской администрацией и Госдумой глава управления внутренней политики, известный кремлевский "решала" Андрей Ярин. Однако за этим должно было последовать наказание бунтарей, которого что-то не видно. Так что скорее Ярин приезжал в Госдуму как приглашенный режиссер.

Цель поставленного им спектакля - держать публику в состоянии постоянного изумления, чтобы она не могла прийти в себя и задуматься над происходящим. Эта стратегия, избранная Кремлем с начала конституционной реформы или конституционного переворота, как называют случившееся многие юристы, остается неизменной.

Российские власти - как носороги - неумолимо несутся с бешеной скоростью вперед, не обращая внимания на препятствия. Резкое падение цен на нефть, обвал курса рубля, паника на фондовых рынках - все это не может остановить Владимира Путина. Война, как говорится, войной, но обед в Кремле подается по расписанию.

Что сказал Путин?

Буквально за час в Госдуме сгенерировали сразу несколько стратегических конституционных инициатив. Одной из них было назначение досрочных парламентских выборов в связи с тем, что с принятием новой конституции (или пакета поправок к старой, как уверяют власти) полномочия Госдумы якобы заметно расширяются.

Второй вариант предполагал полную отмену ограничений на количество переизбраний одного и того же человека на пост президента страны. Это касалось бы не только действующего главу государства, но и всех его преемников, разумеется, при условии, что он когда-нибудь этот пост, наконец, оставит.

Последней идеей было отменить ограничение по срокам только для одного человека - лично Владимира Путина, чтобы он мог в 2024 году снова переизбраться президентом России.

Вот эту схему нынешний глава государства и одобрил. Давать возможность кому попало оставаться главой государства ограниченное только смертью количество сроков Путину не хочется. Распускать одну послушную Госдуму, чтобы избрать новую прямо сейчас тоже нет необходимости.

Тут президента можно понять. Зачем торопиться пройти через неизбежно скандальные выборы, с которых, скорее всего, как в 2019 году в Москве, придется снимать оппозиционных кандидатов? Тем более сейчас, когда налицо рост недовольства населения из-за падения курса рубля?

Лучше дать всем успокоиться. Выборы в Госдуму, кстати, вполне можно перенести в будущем не на 2020, а наоборот, скажем, на 2022 год. И уже потом делегировать туда тех, кто готов будет, как и нынешние депутаты, быть в парламенте марионетками Кремля.

Агрессивно-послушное большинство

В том, что через этот парламент Владимир Путин может провести какое угодно решение, никто и раньше не сомневался. Это подтвердило голосование по его персональной поправке об обнулении сроков: 380 депутатов "за", 43 (скорее всего, коммунисты) "против" и одна - вероятно, автор этой поправки Валентина Терешкова - воздержалась.

В Верховном Совете СССР неформальный лидер оппозиции, академик Андрей Сахаров называл такую толпу марионеток "агрессивно-послушным большинством". Таким она и осталась.

Практически нет сомнений в том, что и Конституционный суд присоединится к этому большинству, подтвердив конституционность главной поправки, которую он будет рассматривать вместе со всем президентским "пакетом".

Тогда Владимир Путин сможет править страной до 2036 года. Разумеется, если Россия это выдержит.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»