Археологи показали, как выглядели «лайки» в каменном веке 4 11.03.2020, 12:14

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Впечатляющие фото.

Украшения из яичной скорлупы нашли археологи в нетипичных регионах, но исследователи уже нашли этому объяснение. По словам экспертов, бусинки, которые делали из скорлупы страусиного яйца, были аналогом лайков в социальных сетях.

Находку археологи сделали во время поисков в плато Кару на юге Африки. Ученые говорят, что такими украшениями пользовались для укрепления отношений в течение более 30 тысяч лет, пишет apostrophe.ua.

В статье ученых говорится, что украшения принадлежали группе охотников-собирателей, которые живут в пустыне. Они дарили их соседям из более высоких областей, где было больше осадков и ресурсов.

Также есть версия, что бусинами пользовались как социальной валютой.

"Кружочки из скорлупы страусиного яйца, сделанные как украшения, в основном играли роль Facebook или Twitter каменного века, подтверждая связь с партнерами по обмену и одновременно предупреждая других об этих отношениях", - говорится в статье.