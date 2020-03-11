Белорусы потребовали дать Лукашенко и чиновникам среднюю зарплату 18 11.03.2020, 12:24

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Минфин заявил, что «высокопоставленным чиновникам нельзя урезать зарплату».

В начале года на сайте «Удобный город» появилась петиция, авторы которой предложили приравнять зарплаты чиновников, в том числе президента, к средним по стране. Петицию подписали больше 1000 человек, ее отправили в Минфин. Он прислал ответ, пишет The Village Беларусь.

Если кратко, то в ответе говорится, что Минфин не отвечает за зарплаты чиновников. Лукашенко назначает госслужащих, он же и устанавливает размеры должностных окладов. Если не Лукашенко, то это делает уполномоченный им орган, правительство или уполномоченный им орган.

Минфин в своем ответе также высказывает личное мнению по этому вопросу и говорит, что высокопоставленным чиновникам нельзя урезать зарплату, потому что от нее зависит зарплата чиновников более низких рангов, уменьшится одна – придется уменьшить и другую:

«Действующая централизованная система оплаты труда государственных служащих выстроена по всем категориям работников и изменение размера заработной платы руководителей органов государственного управления (на уровне средней зарплаты по стране, области, району, избирательному округу) автоматически приведет к изменению ее размеров для всех работников государственных органов, что представляется нецелесообразным и не может быть поддержано», говорится в ответе.