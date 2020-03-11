У вице-министра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус 11.03.2020, 12:26

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Надин Доррис

Неделю назад она встречалась с Борисом Джонсоном.

Вице-министр здравоохранения и член парламента Великобритании Надин Доррис сообщила, что тест на наличие у нее китайского коронавируса COVID-2019 оказался положительным.

Об этом сообщает BBC.

По словам 62-летней Доррис, она выполняет все рекомендации врачей и самостоятельно изолировалась дома.

В то же время член правительства волнуется за свою 84-летнюю мать, которая с ней проживает. Кроме того, неизвестно, сколько было встреч у консерваторки, прежде чем у нее обнаружили вирус. Органы здравоохранения уже начали проверять всех, с кем имела контакты министр Доррис.

На прошлой неделе Надин Доррис встречалась с огромным количеством депутатов, и посетила конференцию за пределами Вестминстера. В четверг она была на вечеринке на Даунинг-стрит, которую Борис Джонсон устроил в Международный женский день.

По последним данным, в Великобритании от COVID-19 умерли 6 человек. Также там насчитали 382 случая заражения коронавируса.

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже заявила, что расширяет свои возможности по тестированию на коронавирус. Планируется, что в день можно будет проводить 10 тысяч тестов. Сейчас же в день могут проверять только 1,5 тысячи человек.