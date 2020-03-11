Министерство деградации 24 Станислав Гришкевич

11.03.2020, 12:51

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министр образования Игорь Карпенко

Зачем заниматься самообманом?

В Беларуси остро стоит вопрос о профнепригодности кадров. А откуда им браться? Не штампует же их некая машина, не появляются из инкубатора ученые и мыслители. Перевелись, видимо, независимые умы.

Каким бы ни был горьким этот факт, но его приходится констатировать – Министерство образования Республики Беларусь сделало все возможное, чтобы молодые и талантливые люди уезжали в чужие страны, поступали там в университеты, и, возможно, больше не возвращались. Образование в Беларуси доведено до катастрофически низкого уровня, и вскоре это напрямую скажется на благополучии всего населения. Казалось бы, у нас есть целое министерство, которое ответственно за формирование научного и творческого потенциала нации. Название его гордо звучит, но сама деятельность выглядит жалко. Возглавляет министерство ретроград-коммунист. Только вдумайтесь в это – за будущее ваших детей, за интеллектуальный фонд страны отвечает человек, живущий по заветам Ильича, безнадежно далёкий от прогресса и новых технологий, зато идеологически верный и послушный. Что он может сделать для повышения качества образования? Обеспечить школы принудительной подпиской на провластную макулатуру? Упразднить гимназии? Спасибо, можно не продолжать.

Проблемы белорусского образования не заканчиваются на персоне министра. Это и устаревшие программы, и постепенно снижающийся уровень компетентности преподавателей, следствием чего является низкая конкурентоспособность белорусского образования на мировом уровне. Но, пожалуй, самые главные из них – это тотальная атмосфера несвободы и ощущение бессмысленности самого процесса образования.

Чтобы понять, почему ваши дети без воодушевления встают с утра и уныло ковыляют в школу, нужно представить их обычный школьный день. Тотальная муштра, отвратительная еда в столовых, идиотский дресс-код, бессмысленная зубрежка и отсутствие хоть какого-то увлекательного учебного процесса. Ни для кого не секрет, что статус учителя в белорусском обществе упал ниже плинтуса. Преподаватели получают мизерную зарплату за ответственную, психологически истощающую работу, занимаются никому не нужным бюрократическим бумагомаранием, вынуждены ходить на идеологические мероприятия в свои личные выходные, участвовать в фальсификации выборов, а кроме того, за смехотворную зарплату их еще умудряются обязать выписывать государственные газетенки, которым самые практичные находят применение в качестве мухобоек. Ну и где здесь престиж профессии? Пафосные слова благодарности учителям от государственных чиновников на школьных линейках быстро забываются, а кушать хочется всегда. Учителя как-никто другой понимают эту несправедливость, но они низведены до абсолютно бесправного уровня и часто ненавидят свою работу, в следствии чего вымещают свою злость на учениках, которые, в свою очередь, их ни во что не ставят. Замкнутый круг.

Школьные программы - совершенно отдельная тема. Давно стал мемом бредовый учебник по истории Беларуси за десятый класс, а панегирики диктатору в учебнике по обществоведению вызывают тошнотворное чувство. Программа по белорусской литературе построена ужасно, создается ощущение, будто призрак советской цензуры не пропускает в школы прекрасные произведения Алехновича, Гениюш, бессмертный шедевр Купалы «Тутэйшыя», литературу эмиграции и репрессированных писателей. Зато полным-полно скучных, совершенно бездарных и однотипных произведений советского периода, задан вектор не на гордость за свой народ, лиричность и многогранность отечественной литературы, а на чувство собственной неполноценности.

Не лучше обстоят дела и в университетах. Скандальный разгон преподавателей ГрГУ за безобидную книжку по краеведению был намеком для всех, что лучше молчать и не высовываться. Студентов позорно загоняют на досрочные голосования угрозами лишить общежития, а до этого лишили проездных льгот и какого-либо самоуправления, сделали платные пересдачи. Университетские программы не менее нелепые, чем школьные, а главное, что чувство бессмысленности нас не покидает. Реальность такова, что в школах учатся ради оценок, а в университетах ради диплома. И там, и там сама практическая ценность знаний растворяется либо уходит на второй план, и в результате чего на работу устраиваются некомпетентные люди, буквально нуждающиеся в обучении с нуля. Так зачем заниматься самообманом? Давно пора переименовать Министерство образования согласно его реальной деятельности – в Министерство деградации.

Станислав Гришкевич, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»