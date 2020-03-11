Тысячи рабочих в российском Владивостоке устроили стихийную забастовку 5 11.03.2020, 13:20

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Бастующие обещают перекрыть трассу.

Около двух тысяч рабочих на строительстве театрально-музейного комплекса на острове Русском во Владивостоке устроили забастовку. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на одного вахтовиков. Акция протеста началась стихийно после того, как рабочим заплатили в 3-5 раз меньше, чем обещали, сообщили бастующие.

По словам участников протеста, февральскую зарплату им "внезапно урезали больше чем вполовину". "За январь заплатили по 110-130 тысяч, за февраль - не больше 60, а кому-то и по 20-25 тысяч", - сообщили вахтовики, добавив, что руководство предприятия, вопреки обещаниям, не возвращает им деньги, потраченные на дорогу. Бастующие угрожают перекрыть трассу, если им не выплатят все обещанное за работу.

По словам некоторых рабочих, они также недовольны не только отсутствием денег, но и антисанитарными условиями, в которых приходится жить и работать, а также скудным питанием.

К месту забастовки выехали представители региональных властей. В прокуратуре Приморья заявили, что начали проверку, а также сообщили, что ранее не получали от рабочих жалоб на невыплату денег.

Строительством музейного-театрального комплекса на острове Русский занимается компания "СтройТрансГаз-Восток". Руководство предприятия пообещало пойти с рабочими на переговоры. В компании заявили, что часть претензий со стороны строителей обоснованы, но проблемы не решить так быстро.

В офисе компании началась проверка, сообщили в Следственном комитете по региону. Изымается документация, идёт опрос сотрудников и руководства. Строительство комплекса полностью остановлено.