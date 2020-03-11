Историк: Восстановление независимости — фундаментальный прорыв в жизни Литвы 11.03.2020, 13:33

Что значит день 11 марта 1990 года для молодого поколения литовцев?

Сегодня Литва отмечает 30-летие восстановления независимости. Сайт Сharter97.org поговорил с молодым литовским историком Симонасом Тешкявичюсом, который рассказал нам, что для молодого поколения литовцев означает этот день.

- На мой взгляд, значение 11 марта лучше всего отражается в его контексте и в исторической перспективе прошлого века. Чуть больше года назад мы с коллегами работали над проектом по истории молодежи. В рамках проекта мы пытались взглянуть на историю современной Литвы глазами молодого поколения. Мы поняли, что флаг Литвы — это символ, который наилучшим образом иллюстрирует современность нашей страны. Исторические этапы мы разделили таким образом: период 1918-1940 годов мы назвали «Литвой триколора», период оккупации между 1940 и 1990 годами «триколор в шкафу» и сегодняшний этап истории Литвы, который начался 11 марта 1990 года, мы назвали «море триколора в Европе и мире».

Получается, что 11 марта 1990 года — это прямой результат и следствие 16-го февраля. Даже во время советской оккупации идея литовского флага не исчезла и как только появилась возможность, она была «вынута из шкафа» и реализована. Это подтверждают митинги Саюдиса, Балтийский путь, защита телебашни в Вильнюсе и другие важные события.

- Вокруг событий 11 марта уже успели сложиться свои мифы?

- Многие значимые исторические события со временем становятся частью исторического нарратива нации. Другими словами, они приобретают символическое значение в коллективной памяти нации. Чем больше времени проходит со времени события, тем меньше людей все еще помнят его лично, а само событие становится частью мифологии.

Думаю, что в далеком будущем — через 100 – 150 лет, будущие поколения 11 марта 1990 года будут помнить не только в качестве одного из самых важных событий в истории Литвы, но этот день станет неотъемлемой частью литовского мифа, который будет вдохновлять будущие поколения патриотизмом.

Сегодня все еще есть много живых свидетелей, которые непосредственно были вовлечены в события 11 марта, провозглашение независимости и защиту телебашни в 1991 году. Но как 30 лет тому назад, так и сегодня, были и остаются силы, которые пытаются дискредитировать стремление к независимости Литвы.

В таком контексте мы можем вспомнить, например, организацию «Единство», миф, используемый по сей день в российской пропаганде, «свои стреляли в своих». Все это является частью продолжающейся информационной войны, но я думаю, что Литва эффективно сопротивляется дезинформации, которую распространяет Россия.

- Что 11 марта 1990 года означает лично для вас?

- Хоть я родился в 1989 году, я бы причислил себя к поколению 11 марта 1990 года. Что это значит для меня? Наверное, все. Я вырос и живу в свободной стране, которая за свою короткую жизнь стала полноправной частью мирового и европейского сообществ. Это позволило мне реализовать свои мечты и стремления. Это дало мне возможность понять то, что я хотел: путешествовать, жить и учиться за границей, знакомиться с людьми со всего мира. Все это сформировало меня как личность. Когда я думаю о времени, когда родители были в моем возрасте, я понимаю, что в то время они не испытали и половину того, что мне посчастливилось испытать. Думаю, что этот пример хорошо раскрывает значение 11 марта для меня и моего поколения.

- А с чем тогда связаны негативные слухи, которые распускает российская пропаганда?

- Как я уже упоминал, во время информационной войны появляется огромное количество дезинформации, чтобы создать ложную картину.

Особенно интенсивной она была в последние годы, когда проходило судебное разбирательство по делу 13 января 1991 года, когда в зале суда начался процесс над виновными. Можно вспомнить и 2011 год. Инцидент в связи с арестом и освобождением в Австрии подозреваемого Михаила Головатова.

В Литве существует небольшая часть общества, социальная идентичность которой основана на ностальгии по советской эпохе. Они считают распад СССР «серьезной катастрофой». Это люди, которые не смогли приспособиться к быстро меняющимся социально-политическим и культурным условиям. Однако я думаю, что сегодня, когда прошло 30 лет со дня 11 марта 1990 года, эти люди составляют меньшую часть общества.

Что же касается моего поколения, то нам было бы тяжело поверить, что такие люди существуют, даже если мы столкнулись бы с ними вплотную.

Я думаю, что это самое большое достижение, которое показывает, что 11 марта 1990 года — это не только исторический факт, но и фундаментальный прорыв в нашей жизни.