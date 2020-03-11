Киев идет на карантин1
- 11.03.2020, 14:10
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Образовательные учреждения в столице Украины закрывают до конца марта.
С 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Об этом заявил начальник управления информационного обеспечения Киевской администрации Екатерина Баранова в комментарии "Украинской правде".
"Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на утреннем заседании приняла решение о введении ограничительных мер, - cказала она.
"С 12 марта будет временно приостановлен учебный процесс и введено дистанционное обучение. Детсады, школы, ВУЗы и все кружки, музыкальные школы – все будет закрыто. Предварительный срок – до конца марта. Затем будет принято дополнительное решение", - заявила она.
Также Екатерина Баранова уточнила, что соответствующий протокол сейчас на подписи, в ближайшее время его передадут в райуправления образования и воспитательные и учебные заведения.
Баранова также добавила, что в столице ограничат все массовые мероприятия, если на них будет более 60 участников.
11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин: закроют школы, садики, кинотеатры.