В Боровляны свозят врачей и посетителей медцентра «Лодэ» 14 11.03.2020, 14:24

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Пациент с коронавирусом 8 марта посещал этот медцентр.

Минчанка Наталья в воскресенье утром ходила в медцентр «Лодэ» на Независимости, сдавала анализы. Женщина была в клинике примерно с 9:15 до 9:40. Сейчас ее везут на скорой в боровлянский госпиталь. По ее словам, госпитализируют весь персонал медцентра, который работал в это время в клинике, а также пациентов. Потому что примерно с 9 до 10 утра 8 марта в клинике обследовался пациент, у которого сегодня выявили коронавирус, сообщает onliner.by.

— Вчера около двенадцати часов ночи мне позвонили из «Лодэ» и сказали, что в промежутке времени с 9 до 10 там был пациент — всех будут госпитализировать в любом случае из-за подозрения. И пациентов, и врачей. Мне набрали сегодня в 9 утра из Минздрава и объяснили, что всех врачей и пациентов уже увезли — осталось три человека, включая меня. И что сегодня и через 13 дней возьмут мазок. Я ответила, что в «Лодэ» есть камеры, где можно увидеть и время посещения пациента, и где именно он ходил. Вдруг он был без пяти 10, а я с ним не сталкивалась? Ответили, что риск есть и меня должны забрать, — рассказала женщина.

Более получаса назад Наталью забрали из дома, сейчас она едет на скорой в Боровляны. Дома у минчанки остался ребенок и мама.

— У меня остается вопрос: если выяснится, что я не виделась с этим пациентом, смогут ли меня отпустить после результата теста? Но сказали, что нет, — говорит Наталья.

В ночь с 8 на 9 марта минчанка сходила на работу, в понедельник водила ребенка в детскую поликлинику, закрывала ему больничный.

В «Лодэ» рассказали, что медцентр работает в штатном режиме. Пресс-служба Министерства здравоохранения подтвердила, что пациент, у которого выявили коронавирус, действительно посещал клинику. Также подтверждение получила информация о том, что персонал и пациентов медцентра сейчас проверяют на наличие инфекции.

В «Лодэ» на проспекте Независимости многолюдно. Пациенты ходят по всем этажам, единицы из них в масках. На ресепшене второго этажа видно, что работницы в повязках.

— Ой, а почему вы в масках? В воскресенье такого не было, — волнуется пациентка.

— Сегодня с утра пришло всем письмо — обязательно надеть маски, — отвечают сотрудницы.

— Говорят, с утра у вас тут карантин был, кого-то с коронавирусом забирали? — уточняют посетители.

— Да, был карантин, — сухо отвечают на ресепшене. — Но мы работаем в штатном режиме.

На третьем и четвертом этажах в масках сидят некоторые администраторы. Без масок работают также уборщицы, гардеробщицы и некоторые врачи.

— Так а на прием брать с собой маску? Нужны какие-то меры предосторожности? — интересуемся у администраторов.

— Ну, маску можете взять, если вам так будет спокойнее, — отвечают на ресепшене.