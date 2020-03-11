Россия должна сдаться 1 Андрей Никулин, «Росбалт»

11.03.2020, 14:58

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Андрей Никулин

Чудес не будет.

Россия должна, наконец, сдаться. Самой себе. Хотя бы потому, что мы, кроме самих себя, никому не нужны.

Сдаться самим себе — это выдохнуть, склониться перед накапливающимся валом внутренних проблем и заняться им.

Это забыть про Бангладеш, Венесуэлу, Верхнюю Бармализию вкупе с Нижней и перестать из-под локтя наблюдать за Штатами и их реакцией.

Это отказаться от не нужных никому, кроме вождей и их амбиций, соревнований в размере органов и крутости.

Это заниматься внешними проблемами только тогда, когда они впрямую угрожают благополучию и будущему самой России. Не тащить все новые и новые проблемы в дом, а выметать их оттуда.

Это поддаться рациональности и закопать паранойю, иррациональное мышление и ресентимент на заднем дворе рядом с могилками домашних хомячков.

Это обратить внимание на тех, кто нами правит, и на то, как они нами правят.

Это, сжав зубы, рутинно и ежедневно контролировать правящие сословия, устало и регулярно пропалывая в них сорняки, которые непременно будут вырастать.

Это не ждать чуда, алмаза «Спаситель России», роста нефтяных цен или плодов внешнеполитической разводки, а долго и праведно трудиться, повышая производительность труда, экономический рост и зарплаты.

Чудес не будет, но даже ради этого необходимо признать, что нужно сдаться самим себе.

Андрей Никулин, «Росбалт»