«Ну давайте, стреляйте в меня! Повезете меня вместе с собакой!» 14 11.03.2020, 15:02

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В Мозырском районе собаку застрелили на глазах у ребенка.

Все случилось 9 марта в поселке Сосновый Мозырского района. Пес Валет живет у 13-летнего Влада уже полтора года. Мальчик говорит, что научил собаку разным командам и привязался к животному. «Он никого не кусал и был хорошим псом, я ему сделал будку, кормил — все знали, что это моя собака», — вспоминает подросток. Но в понедельник на глазах у Влада застрелили его питомца, пишет onliner.by.

— В субботу Валет начал лаять на одного мужчину и женщину. В понедельник я проснулся, начал есть, и ко мне постучала соседка. Сказала, что приехали ловцы собак, чтобы поговорить со мной. Они уже вошли во двор без моего ведома, собака убежала, и они начали искать ее по всему поселку. Пока я стоял (минут пять), они сидели в машине и даже не подошли ко мне. Потом завели машину и поехали, — говорит Влад.

По его словам, он быстренько оделся, сел на велосипед и поехал за ними к лесному автодрому, потому что Валет побежал туда.

— Они останавливаются и выходят. Я говорю: «Не стреляйте, это моя собака». Толстый дядька ответил: «Уже поздно, на нее уже пожаловалась женщина». На вопрос, за что, он ответил, что она лаяла. Я попросил отдать мне собаку, сказал, что посажу ее на цепь — ее я уже купил, вкопал столб возле будки. Он говорит: «Нет, уже поздно» — и начал стрелять. Высокий дядька мне ничего не сделал: ему сказали стрелять — он стрельнул. Я быстро взял из кармана телефон и стал снимать. Он мне говорит: «Почему ты снимаешь, я в тебя сейчас стрельну!» — вспоминает мальчик.

Если вы слишком чувствительны, не смотрите это видео.

После этого Валет стал ползти к своему хозяину. Влад говорит, что один из мужчин выкрикнул: «Псина, куда ты ползешь?» — и выстрелил из пистолета в животное, Валет уже не мог ползти.

— Я не мог на это смотреть и сказал: «Ну давайте, стреляйте в меня! Повезете меня вместе с собакой!» Мужчина начал подходить ко мне: я испугался, развернулся и поехал, — говорит шестиклассник.

Позже Влад приехал на место случившегося — его пса уже там не было, как и стрелявших. Сейчас тетя мальчика Дарья привезла его к психологу и психотерапевту в Мозырь. После случившегося Влад не мог уснуть и постоянно плакал. Он говорит, что такой случай у него произошел во второй раз — его прошлую собаку перепутали с другой и тоже застрелили.

— Мы уже сходили к психологу, в полвторого пойдем на прием к психотерапевту. Психолог сказала, если мальчик не будет спать и у него не пройдет стресс, то ему нужно будет еще походить или принимать препарат — Влад пострадал. Дальше мы будем обращаться к участковому по месту жительства и в прокуратуру. Потому что такая травма — убийство на глазах ребенка — хоть и не сразу, но проявится, — сказала Дарья.

Мы обратились в Мозырский райжилкомхоз за комментарием по этой ситуации. Там обещали ответить после обеда.

Дополнено

В редакцию onliner.by обратилась Александра Астахова, которая в прошлом году взяла из приюта собаку Роджера. Пес жил в деревне Слобода Мозырского района.

Животное привили, зарегистрировали в сельсовете и поселили в сарае вдали от калитки, чтобы питомец мог выходить на улицу. 25 июля семья Астаховых уехала в Мозырь на работу, а через пару часов в деревню приехал работник Мозырского райжилкомхоза с ружьем.

— Как все происходило, мы узнали от соседки Любы: сотрудника районного ЖКХ к дома привел работник сельсовета и показал пальцем на собаку. Тот зарядил ружье и выстрелил. Потом вынес собаку за калитку и забросил в машину. РОВД Мозыря передал дело местному участковому. В возбуждении уголовного дела было отказано, — рассказала Александра и прислала в нашу редакцию подтверждающие документы.