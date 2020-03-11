Саудиты объявили «нефтяную войну» Путину 11.03.2020, 15:24

Как это затронет соседей РФ?

6 марта страны ОПЕК, Россия, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) официально объявили о срыве переговоров о сокращении добычи нефти.

Новость вызвала панику на товарных и финансовых рынках: котировки на нефть 9 марта рухнули на 30%, а фондовые индексы – на 5-8%. В целом, начиная с 6 по 10 марта, "черное золото" подешевело почти на $8 за баррель, достигнув 9 марта рекордного минимума со времен войны в Персидском заливе в 1991 году - $33,4. Но к концу дня 10 марта один баррель марки Brent подорожал до $37,12, а WTI - до $33,66.

Действующее соглашение ОПЕК+ предполагает, что до 1 апреля участники альянса должны были суммарно сокращать ежесуточную добычу на 1,6 млн баррелей, отталкиваясь от объема добычи в октябре 2018 года, пишет liga.net.

5 марта ОПЕК предложил продлить это соглашение до конца года, увеличив во втором квартале сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. Россию этот вариант не устроил.

По информации агентства ТАСС, российский министр энергетики Александр Новак 5 марта досрочно покинул встречу. А уже на следующий день, как отмечает Bloomberg, "мировой рынок нефти перевернулся с ног на голову".

Почему Россия не согласилась сокращать добычу?

Одним из главных лоббистов выхода России из ОПЕК+ был Игорь Сечин. По информации Reuters, глава Роснефти, в 2018 году отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо, где назвал сделку с альянсом стратегической угрозой.

"Они [США] при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже $40 едва ли целесообразна, а Роснефть может позволить себе такое падение", - пересказал источник российского издания The Bell позицию Сечина.

Другие участники рынка в России так не считают. Еще в феврале 2020 года российские нефтяники высказывались против дополнительного сокращения добычи, но предложили оставить действующие квоты, сообщает Коммерсант.

Ежедневно Россия может терять из-за выхода из ОПЕК+ от $100 до $150 млн в день, заявил изданию The Bell глава российского Лукойла Леонид Федун. Такие потери, по его словам, складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от $60 за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно $40 за баррель при объеме экспорта в 5 млн баррелей в день.

В правительстве России уверены, что экономика страны от этого не пострадает. В российский бюджет, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, заложена базовая стоимость нефти в $42 за баррель, а накопленных резервов достаточно, чтобы пережить любые колебания.

"Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы", - приводит его слова агентство ТАСС.

Как на срыв сделки отреагировали в ОПЕК?

Участие России в ОПЕК+ сблизило РФ и Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

"На протяжении более трех лет президент Владимир Путин держал Россию в коалиции с ОПЕК+, вступая в союз с Саудовской Аравией и другими членами организации. И альянс принес внешнеполитические выгоды, создав связь с новым лидером Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом бен Салманом", - отмечает агентство.

Но все может измениться. После провала переговоров, Саудовская Аравия объявила России "ценовую войну", пообещав скидки на нефть для импортеров Европы, Азии и США, сообщает Blooomberg. По данным агентства, Эр-Рияд в субботу, 7 марта, предложил своим клиентам рекордные за последние 30 лет скидки, снизив цены на некоторые марки "черного золота" на $7-8.

Одновременно Саудиты пообещали при необходимости увеличить производство нефти до рекордных 12,3 млн тонн, говорит собеседник Blooomberg. А вслед за Эр-Риядом, этому же примеру могут последовать и других страны Персидского залива, которые ориентируются на саудовскую Aramco и ежедневно экспортируют 14 млн баррелей нефти.

Переговоры зашли в тупик. Они возобновятся?

Тактика Саудовской Аравии напоминает ее попытку отвоевать долю рынка в 2014 году у американских производителей в США, пишет Financial Times. Тогда из-за ценовой войны стоимость марки Brent упала со $100 до менее 30$, вынудив ОПЕК и Россию заключить альянс, отмечает Forbes.

Возможен ли новый союз в ближайшее время? Да. Такую вероятность допустил 6 марта генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. "Мы подписали резолюцию перед окончанием заседания, подтверждающую наши продолжающиеся обязательства по Хартии о сотрудничестве, - сказал он. - Мы договорились продолжить консультации, у нас есть несколько сложных вопросов".

Но пока ни Россия, ни Саудовская Аравия в этом не видят необходимости. Например, российские добытчики планируют озвучить дальнейшие планы после 1 апреля, рассказал в интервью телеканалу CNN Business Александ Новак.

В ОАЭ были еще категоричнее. О новых переговорах не может быть и речи, заявил саудовский министр энергетики Абдулазиз бен Сальман.

"На свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранить и увеличить свою долю на рынке, - приводит его слова Reuters. – Я не вижу смысла проводить переговоры, пока не будет договоренности, какие меры в условиях кризиса необходимо предпринять".

Что будет дальше с ценами на нефть?

Что будет с ценами нефть в будущем спрогнозировать сложно – все зависит от распространения коронавируса и сокращения спроса на топливо. Например, по прогнозам аналитиков Goldman Sachs, уже в ближайшее время из-за ценовой войны, стоимость нефти может рухнуть до $20 за баррель.

"Мы считаем, что война цен на нефть между ОПЕК и Россией однозначно началась в эти выходные. Прогноз для рынка нефти еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года, когда началась аналогичная ценовая война, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса",- цитирует отчет банка Bloomberg.

Что это значит для Украины?

Падение цен на сырую нефть потенциально выгодно для украинского потребителя. Антимонопольный комитет уже предостерег участников рынка от возможных махинаций.

"Понятно, что ожидать такого же стремительного падения цен на АЗС не приходится - между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС и т.п. Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место", - сказано в сообщении на сайте АМКУ.

По оценке директора А-95 Сергея Куюна, из-за мировой тенденции в Украине нефтепродукты могут подешеветь на 10-15%. Но все еще и зависит от курса доллара.

С 6 по 10 марта доллар на межбанковском рынке подорожал с 24,68 до 25,25 грн.