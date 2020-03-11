Гитанас Науседа: У нас была одна идея, вокруг которой вращалась вся Литва 11.03.2020, 16:03

Гитанас Науседа

За независимость страны боролись очень разные люди.

Когда мы думаем об 11 марта 1990 года, мы чаще всего вспоминаем единство, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает delfi.lt.

"У нас была одна идея, одно острое желание, дух (движения - BNS) "Саюдиса", вокруг которых вращалась вся Литва. Единство было той силой, которое раскололо империю", – заявил президент в среду на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у здания парламента.

По его словам, подписанты Акта независимости были очень разными людьми, с различными партийными взглядами, однако их объединяла одна идея – независимая Литва.

"Может ли Литва сегодня надеяться на подобное единство? Есть ли у нас идея, которая могла бы сплотить на общую работу людей различных политических взглядов? Есть ли у нас идея, которая бы призывала вместе не разрушать, а создавать?", – акцентировал президент.

Он отметил, что вторым важным словом 1990 года было доверие. "Выбирая Верховный Совет, народ выразил доверие людям, в сердца которым вложил жажду восстановления независимого государства. И это доверие не было предано", – сказал он.

В своей речи в среду Науседа назвал первым фактическим президентом восстановленной Литвы, председателя Верховного Совета-Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса.

"Президент Витаутас Ландсбергис – да, я не ошибся, Президент, поскольку в этом слове лучше всего отражаются те дела, которые он совершил как руководитель государства, – он был тем человеком, чье лидерство 30 лет назад было очень важной частью восстановления независимой Литвы. Печально, что отныне 11 марта Витаутас Ландсбергис будет вспоминать и как личную утрату. Соболезнования, Президент", – сказал Науседа.