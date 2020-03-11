Ученые выяснили, как выглядела Земля раньше 11.03.2020, 16:08

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иллюстрационное фото

Когда-то наша планета была целиком покрыта водой.

Когда Земля была молодой, она выглядела по-другому, не так, как сегодня. Вы наверняка знаете о сверхматериках, периоде активного вулканизма и «Земле-снежке», пишет lenta.ua.

И согласно результатам нового геологического анализа, был и период — примерно 3,2 миллиарда лет назад — когда на нашей планете почти не было суши — Земля была почти полностью покрыта едиными океаном.

Если эти данные подтвердятся, это позволит ответить на некоторые вопросы о том, как на Земле появилась жизнь — по оценкам, это произошло 3,5 миллиарда лет назад. В частности, мы узнаем, зародилась ли она в пресноводных прудах на суше или в соленых морях. Если суши не было, то очевидно, что все произошло в океане.

Вообщем-то команда ученых пыталась исследовать температуру молодой Земли — еще один вопрос, на который у нас пока нет ответа. Неясно, была ли наша планета теплее или холоднее, когда на ней появилась жизнь.

Они изучали соотношение двух изотопов кислорода, которые встречаются в природе. Их соотношение можно связать с температурой древних океанов из-за разной молекулярной массы. При низкой температуре воды в ней выше содержание кислорода-16, а при высокой — кислорода-18.

К сожалению, у нас нет морской воды возрастом в 3,2 миллиарда лет, чтобы ее можно было проанализировать. Но зато у нас есть породы со дна тех древних океанов. Ученые изучали породы в регионе Пилбара в Западной Австралии.

Ученые восстановили температурные характеристики этого региона 3,2 миллиарда лет назад, но при этом они все равно наблюдали чуть больше кислорода-18, чем ожидали. Примерно на 4% больше, чем в современных океанах, и гораздо выше предыдущих оценок.

В исследовании 2012 года ученые тоже нашли чуть более высокий, чем ожидали, показатель кислорода-18.

Эта разница может показаться незначительной, но важно знать, что этот показатель реагирует на площадь суши. Почва на больших территориях суши — размером с континент — забирает из воды тяжелые изотопы вроде кислорода-18.

Компьютерное моделирование показало, что такую разницу можно объяснить отсутствием континентов. Это не означает что совсем уж вся планета была покрыта океаном, но она точно была гораздо более влажной. Вполне возможно, то тут, то там были небольшие мини-континенты, но они не были бы похожи на современные континенты.

Отсюда, конечно, возникает вопрос о том, как же тогда появились наши континенты? Их вытолкнуло из океана движением тектонических плит. Это и будет следующим этапом работы команды.

Научная статья была опубликована в Nature Geoscience.