Защитить белорусских женщин 2 Михаил Пастухов

11.03.2020, 16:15

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Михаил Пастухов

Хочется рассказать о них, выразить им сочувствие и дать надежду на лучшую жизнь.

По предварительным данным переписи 2019 года, в Беларуси проживает 9,454 тысячи человек. Из них 5,1 млн (53, 44%) составляют женщины. Более двух третей из них проживают в городах. Почти 40% женщин, находящихся на службе и занятых в экономике, имеют высшее образование.

Белорусские женщины живут в среднем на 10—15 лет дольше мужчин. Среди тех, кому за 65 лет, женщин в два раза больше (913 тысяч против 423 тысяч), а среди долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж (на апрель 2017 г.), — 372 женщины и всего 44 мужчины.

Для сравнения: в странах Европы, особенно в Швейцарии, Швеции, Бельгии, Франции, 100-летних стариков гораздо больше. В большом количестве они проживают в Японии — там свыше 30 тысяч таких долгожителей, и эксперты предполагают, что через пять лет их будет в десять раз больше.

Но что нашим женщинам, а тем более мужчинам, до этих сухих цифр. Большинство из них озабочены тем, как прожить на полученную зарплату (пенсию), какие обновки купить себе и детям, как рассчитаться по кредитам и прочим платежам. С каждым месяцем растут расходы на товары, услуги ЖКХ. Цены не стоят на месте. И это замечают прежде всего женщины, хранительницы семейного очага.

Проблем у них много. Вот, например, одна: стало труднее выйти замуж. К примеру, в 2018 году было зарегистрировано 60 714 браков. Но они часто оказываются недолговечными. По статистике, количество разводов составляет примерно 50% от числа заключенных браков. Падает рождаемость. Если в 2018 году появилось 94 тысячи малышей, то в 2019 году — всего 87 тысяч. Такой низкой рождаемости в Беларуси не было с 1945 года. В то же время ежегодно умирает свыше 100 тысяч человек (в 2019 году — 120 тысяч).

Видимо, учитывая такую печальную демографическую ситуацию, белорусские власти решили с 1 февраля повысить ежемесячные пособия на детей до трех лет и единовременное пособие при рождении ребенка.

Кто они, известные белоруски?

В предыдущем номере «Снплюс» писали о белорусках, вписавших свои имена в историю. Поговорим о тех, кто пробился на политический небосклон в нынешней Беларуси.

Возьму на себя смелость назвать имена, получившие известность в последние годы. Это — Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе; Лидия Ермошина, глава ЦИК с ноября 1996 года; Наталья Качанова, председатель Совета Республики Национального собрания; Елена Анисим, председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны», бывший депутат Палаты представителей; Анна Канопацкая, бывший депутат Палаты представителей; Ольга Ковалькова, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия»; Мария Василевич, депутат Палаты представителей.

Конечно, этот список можно продолжить, однако, на мой взгляд, и вышеназванных имен достаточно, чтобы понять, как они получили известность и насколько эта известность является обоснованной. При этом автор не желает чем-то обидеть указанных дам.

Возьмем, к примеру, Светлану Алексиевич, которая вошла в мировую историю как нобелевский лауреат. Представление о ее личности можно получить из интервью, которое опубликовано в «Снплюс» за 25 февраля 2020 г. Она говорит правду о жизни своих героев. Этого же принципа она придерживается и в отношении белорусской действительности, за что ее власти не жалуют.

Или вот Лидия Ермошина. Несмотря на пенсионный возраст, она продолжает занимать ключевую должность в политической сфере. В чем ее заслуги? За что она получила почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь»? Почему ей не находится замены?.. Попробуйте сами ответить на эти вопросы.

Удивительная карьера Натальи Качановой. Известно, что она окончила Новополоцкий политехнический институт. Трудовую деятельность начала на предприятии «Химволокно» в Светлогорске. Потом работала на Полоцком предприятии «Водоканал». Прошла путь до председателя Новополоцкого горисполкома. В 2014 году она, как будто по мановению волшебной палочки, заняла должность заместителя премьер-министра, а 5 декабря 2016 года была назначена главой Администрации президента. 5 декабря 2019 года стала членом Совета Республики, а на следующий день — его председателем. Не правда ли, удивительная карьера?

Популярности в политической жизни удалось добиться Елене Анисим, Анне Канопацкой, Ольге Ковальковой. Две последние заявили о своих претензиях на президентскую должность, но для этого, скажем прямо, у них немного шансов.

Много разговоров вызвала депутатская карьера 22-летней «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич. В ходе избирательной кампании ей удалось «обойти» пятерых кандидатов-мужчин, что вызвало сомнения в достоверности итогов голосования. Не оценивая личные и деловые качества красавицы, считаю, что необходимо повысить возрастную планку для избрания в парламент до уровня, как минимум, 25 лет.

Как защитить женщин?

По информации Комитета ООН по правам ребенка, который недавно заслушал периодический отчет белорусской делегации, в нашей стране не все благополучно с правами детей и женщин. В частности, отмечаются случаи физического наказания в семьях, а также в детских учреждениях. Международные эксперты рекомендуют белорусским властям вновь вернуться к обсуждению закона о домашнем насилии.

Автор статьи и раньше, и сейчас выступает за принятие такого закона с целью предотвращения фактов насилия в отношении женщин и детей, а также установления жесткой ответственности за совершенные издевательства.

На мой взгляд, актуальной задачей является учреждение в Беларуси уполномоченного по правам женщин и детей. Законопроект о такой должности подготовлен мною и одобрен БСДП (Грамада). Скоро он будет опубликован в виде брошюры и читатели могут узнать, как будет работать этот инструмент защиты.

Эффективным способом решения «женских» вопросов может стать создание массовой женской партии. Когда-то в Беларуси функционировала партия «Надзея». Однако в 2007 году она была ликвидирована. В мае 2017 года Нина Стужинская и Валентина Болбат предприняли попытку создать партию «Женская альтернатива». Несмотря на большую подготовительную работу, зарегистрировать такую партию не удалось.

В настоящее время имеются лишь разрозненные женские организации, которые занимаются решением частных вопросов. Тем не менее, можно высказать предположение, что женская партия будет создана в Беларуси, как и парламентская фракция, а ряд женщин займет ответственные должности в новом госаппарате.

Михаил Пастухов, «Снплюс»