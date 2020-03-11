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ТАСС: В Подмосковье произошел взрыв в военной части

  • 11.03.2020, 16:26
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ТАСС: В Подмосковье произошел взрыв в военной части
иллюстрационное фото

Ранены четыре военных.

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной части в подмосковных Луховицах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, пишет «Новая газета».

По предварительным данным, инцидент произошел в гараже, пожара не последовало. Пострадали трое срочников и один военнослужащий-контрактник.

Сейчас врачи оказывают помощь раненым, по данным агентства, их жизням ничего не угрожает. Причины взрыва пока что неизвестны. По данным издания «Луховицкие вести», ЧП произошло в военной части №98532, предположительно взорвался газовый баллон.


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