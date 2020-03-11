Страны ЕАЭС не договорились о тарифах на транзит энергоносителей 5 11.03.2020, 17:10

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Румасу не удалось согласовать эти вопросы с Мишустиным.

Тарифы на транзит энергоносителей остаются несогласованным вопросом между странами ЕАЭС. Об этом агентству БелТА сообщил премьер-министр Сергей Румас, передает «Еврорадио».

По его словам, страны Евразийского экономического союза в настоящее время работают над проектом стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Румас добавил, что согласовать не удается пока два вопроса — оба они касаются тарифов на прокачку энергоносителей. Если их не удастся согласовать на уровне премьеров, то вопросы будут решаться на уровне руководителей государств.

Однако нерешенность этих вопросов не мешает подписывать документы по евразийской интеграции, считает руководитель правительства.

11 марта в Москве Сергей Румас провел переговоры с руководителей российского правительства Михаилом Мишустиным.