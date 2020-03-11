В Африке найдены древние деньги из яичной скорлупы 11.03.2020, 18:04

Возраст исследованных «денег» составляет около 33 тысяч лет.

Лесото — маленькая страна на юге Африки. Там тепло, много пресной воды и много гор. Из-за этого там почти не живут африканские страусы — они предпочитают равнины. Поэтому, если ученые находят там предметы, сделанные из скорлупы страусиных яиц, логично предположить, что они попали туда извне, пишет «Популярная механика».

Между тем, археологи часто находят в Лесото выточенные из скорлупы кольцеобразные предметы, которые, очевидно, когда-то носились на шнурке, наподобие бус или китайских монет с отверстием в центре. Их возраст составляет, обычно, десятки тысяч лет.

Команда ученых из США, Великобритании и ЮАР попыталась понять, откуда в Лесото в глубоко доисторические времена могли попадать страусиные яйца или их фрагменты. Для этого они применили анализ содержащихся в скорлупе изотопов стронция-87 и рубидия-87, при распаде которого, собственно, и получается стронций.

Стронций-рубидиевый метод давно применяется при датировке различных объектов, но он может служить не только для этого. Содержание стронция уникально для каждой местности, где птица росла, питалась и откладывала яйца. Поэтому по нему можно определить географический район, откуда происходит яичная скорлупа.

Ученые сравнили содержание стронция в скорлупе с ним же, но в растениях из гербариев и костях грызунов, хранящихся в музеях. Грызуны редко путешествуют более чем на несколько сотен метров, поэтому их можно считать таким же атрибутом местности, как и растения.

Выяснилось, что около 80% поделок из скорлупы действительно доставлены откуда-то издалека — от 350 до 1000 километров, а может быть и более. Объяснить их систематическое появление в других местах можно многими причинами, но самая простая и логичная, на взгляд современного Homo sapiens, это использование поделок из скорлупы в роли денег при торговле.

Возраст исследованных «денег» составляет около 33 тысяч лет. В Европе был еще впереди максимум вюрмского оледенения. Это была глубочайшая древность.