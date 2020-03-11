Серебро с жестью 3 11.03.2020, 18:11

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Много ли найдется охотников на белорусские предприятия?

Стало известно, что государство выставило на продажу знаковые предприятия, которые иной раз называют «фамильным серебром». В перечень «для проведения работ по приватизации» вошли 13 различных ОАО, в т.ч. «Гомсельмаш», пишет «БелГазета».

Это предприятие не впервые попадает в такой перечень. Более того, в прошлом году его судьбой лично озаботился президент, во время рабочей поездки в Ветковский район поручивший правительству разработать стратегию развития ОАО. «Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о «Гомсельмаше» в отрицательном плане», - наказал он, но в правительстве, похоже, так ни до чего и не додумались.

Сегодня государству принадлежит 100% акций «Гомсельмаша», однако продать оно готово лишь 49,9%, т.е. контрольный пакет все равно останется у него. При этом продажа акций потенциальному инвестору будет осуществлена «на условиях реализации инвестиционного проекта в обществе», а инвестором должна быть компания, «занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники».

Но и это еще не все. Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестпроекта должен быть не менее $500 млн. Потенциальный инвестор обязан сохранить основной вид деятельности и профиль производства, обеспечить рост его объемов и реализации продукции, а также расширить рынки сбыта. Понятно, что потенциальный покупатель должен будет взвалить на себя и все долги предприятия, которые на начало 2019г. исчислялись сотнями миллионов рублей. Много ли найдется охотников обзавестись таким «серебром», покажет время.