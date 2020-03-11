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Два белорусских хоккеиста стали чемпионами Польши в составе «Тыхы»

  • 11.03.2020, 18:39
Два белорусских хоккеиста стали чемпионами Польши в составе «Тыхы»
Фото: Tychy

Чемпионат Польши завершен досрочно из-за коронавируса.

Из-за угрозы коронавирусной эпидемии власти Польской хоккейной лиги в консультации со всеми клубами, участвующими в полуфиналах этапа плей-офф, решили завершить игры в этом сезоне, передает «Трибуна».

Решение было принято единогласно, руководствуясь ответственностью и заботой о здоровье и безопасности участников и других участников конкурса.

Чемпионом объявлен клуб «ГКС» (Тыхы), который выиграл регулярный чемпионат. Остальные места также распределены по итогам «гладкого» чемпионата – серебро у «Унии» (Освенцим), обладателями бронзы стали – «ГКС» (Катовице) и «ГКС» (Ястшебье).

Таким образом, чемпионами Польши стали два белорусских хоккеиста – Александр Еронов и Алексей Ефименко, а также тренер Сергей Шепетюк.

Днем ранее подобное решение приняли Австрия и Германия.


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