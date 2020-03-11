Видеофакт: Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой 11.03.2020, 19:04

66-летний президент Турции на этой неделе избегал рукопожатий с чиновниками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился в парламенте Турции в среду с помощником с тепловой камерой: он проверял людей, с которыми встречался президент, на повышенную температуру, что может быть связано с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помощник отсканировал журналистов и политиков, которые толпились вокруг турецкого лидера, когда он прибыл в парламент в день, когда в Турции подтвердили первый случай коронавируса.

Позже Эрдоган сказал членам своей партии, что Турция принимает соответствующие меры для защиты всех граждан. "Ни один вирус не сильнее наших мер", - сказал он.

Помощник президента заявил, что тепловую камеру, вероятно, будут использовать и для будущих публичных выступлений Эрдогана, чтобы ограничить риск его заражения коронавирусом.

66-летний президент на этой неделе избегал рукопожатий с чиновниками. Вместо этого на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе и недавно аккредитованными послами в Анкаре он клал руку на сердце.

В обоих случаях он объяснял свои действия одним словом: "Корона!"