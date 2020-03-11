Суд «повесил» на рабочего «Беларуськалия» $2 миллиона 3 11.03.2020, 19:16

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Мужчину признали виновным в ночном пожаре на складе, произошедшем четыре года назад.

С жителя Солигорска Владимира Малахова взимают почти $ 2 млн, которые он должен «Беларуськалию». Мужчину признали виновным в ночном пожаре на складе, произошедшем четыре года назад, пишет «Белсат».

«Как рассказал пожарный, который там [на пожаре] был, здание загорелось из маленького очага где-то метр на метр. Через 5-10 минут полностью весь склад горел», – вспоминает Владимир Малахов.

Владимир работал энергетиком в частной строительной компании. Накануне происшествия у него был выходной. Но его попросили запустить бригаду строителей, которые ремонтировали склад «Беларуськалия».

«Я вышел, открыл наряд на работы с огнем, проверил, чтобы рабочие взяли с собой огнетушители, взяли воду, жаростойкие листы… и ушел. Так как я за этот день в приказе не расписывался, работать не соглашался, то я спокойно ушел оттуда», – рассказывает Владимир.

Работы закончились днем, а склад загорелся глубокой ночью. При этом склад не был застрахован, кнопка быстрого вызова МЧС в тот день не работала, а с водопроводом были проблемы, поэтому вышла задержка с тушением пожара.

Экспертиза, по результатам которой происходил суд, даже не ответила на вопрос, мог ли Владимир Малахов предотвратить пожар.

«Решить данный вопрос в рамках проведения экспертизы не представляется возможным», – зачитывает Владимир выдержку из документов. – То есть связи даже нашей организации, моих действий с пожаром они не доказали! Осудили за вероятность, получается. Так вероятно и не я, можно же и так подумать…», – говорит Владимир.

Возможной причиной пожара эксперт назвал скрытое тление после сварочных работ. Когда Малахов спросил специалиста, как долго оно могло тлеть, тот ответил, что и 4, и 5 дней.

«Неделю назад там работала организация, прошла неделя, склад начал гореть, прошло через этот склад 100-200-300-500 человек, а признали виновным кого-то одного», – недоумевает Владимир.

Ущерб от пожара оценили почти в Br 10 млн, их разделили между Владимиром и его руководителем. Наш герой должен компенсировать «Беларуськалию» Br 3,8 млн.

Сейчас Владимир получает зарплату Br 800. По закону на возмещение ущерба идет не более половины – то есть Br 400. За год получится отдать Br 4800. На пенсию Владимир выйдет через 33 года, соответственно, за это время успеет отдать Br 158 400. А это чуть больше 4% от суммы ущерба.