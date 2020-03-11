Еще две страны ОПЕК объявили России «нефтяную войну» 5 11.03.2020, 19:19

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Ирак резко снижает цены на свою нефть, а ОАЭ на треть наращивают добычу.

Страны ОПЕК вслед за Саудовской Аравией готовятся повернуть вентили и вылить на рынок миллионы баррелей дешевой нефти в ответ на демарш России, которая отказалась снижать добычу из-за коронавируса и вышла из сделки ОПЕК+.

Как сообщает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg, о резком снижении цен на свою нефть клиентам сообщил Ирак. Государственный нефтяной экспортер страны (SOMO) вводит скидки на апрельские партии сорта Basrah Light в размере 5 долларов для Азии, 4 доллара для Европы и 2,5-3 доллара за баррель для США.

Компания также планирует нарастить отгрузку из южного порта Басра и по трубопроводу через Турцию с 3,44 до 3,6-3,7 млн баррелей в сутки.

«Любая ценовая война за получение доли на рынке не отвечает интересам стран-производителей», - заявил представитель иракского Миннефти Асим Джихад. Ирак пытается объединить позиции производителей, чтобы достичь соглашения по стабилизации и восстановлению баланса, добавил он.

Но пока желающих выкурить «трубку мира» не находится. Вслед за Ираком поставки нефти резко увеличит третий по объему добычи член ОПЕК - Объединенные Арабские Эмираты.

Государственная нефтяная компания ADNOC планирует взвнитить добычу на 25% за месяц - с 3,05 до 4 млн баррелей в сутки. Такое решение принял Высший нефтяной совет, сообщил в сред генеральный директор ADNOC Султан Ахмед Аль Джабер. В дальнейшем ОАЭ намерены нарастить добывающие мощности до 5 млн баррелей в сутки, что на 66% выше текущего уровня.

Саудовская Аравия в апреле добавит на рынок около миллиона баррелей новых ежедневных поставок, увеличив добычу с 9,7 до 10-11 млн баррелей в день. Саудовская нефть хлынет на рынок с беспрецедентными в истории скидками - 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы, где Saudi Aramco конкурирует с российскими поставщиками.

В соответствии с распоряжением Минэнерго королевства компания планирует увеличить мощности по добыче до 13 млн баррелей в день, сообщил глава Saudi Aramco Амин Насер. Для этого после 5-летнего простоя будут запущены месторождения-гиганты в «нейтральной зоне» - на границе Саудовской Аравии и Кувейта.

По данным Bloomberg, крупнейшая танкерная компания Саудовской Аравии зафрахтовала несколько сторонних судов для транспортировки нефти американским клиентам.

National Shipping Co., также известная как Bahri, зарезервировала пять супертанкеров вместимостью 2 млн баррелей, которые будут загружены в главных саудовских портах и отправятся в Мексиканский залив.

Кремль по-прежнему «не исключает», что Россия и Саудовская Аравия вернутся за стол переговоров и найдут компромисс, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам главы Минэнерго Александра Новака, российская делегация примет участие в мартовском заседании технического комитета ОПЕК+.

Но в самой ОПЕК об этой встрече не знают, заявили ТАСС несколько источников в секретариате картеля. По словам одного из них, приглашения от ОПЕК никому не высылались, и уверенности, что переговоры состоятся «нет». Проводить новую встреч для того, чтобы показать всему миру неспособность ответить на кризис, бессмысленно, объяснил позицию Саудовской Аравии глава Минэнерго принц Абдулазиз бен Сальман.

«На свободном рынке каждый производитель нефти должен демонстрировать свою конкурентоспособность, сохранять и увеличивать рыночную долю», - добавил он.

Сделка ОПЕК+ развалилась с таким треском, что как минимум 3 млн баррелей в сутки, или 3% мирового потребления выльются на рынок в самое неподходящее время: если крупным экономикам вслед за Китаем придется вводить жесткие ограничения из-за вируса, сокращая потребления сырья, цены могут обвалиться до 20-25 долларов за баррель, хотя и кратковременно, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

«Если Россия и ОПЕК не вернутся к переговорам об ограничении добычи, то цены останутся на относительно низком уровне 30-40 долларов за баррель даже в случае восстановления потребления в мире. Такой уровень может продержаться до тех пор, пока не начнется падение добычи в регионах с высокой себестоимостью, в первую очередь, в США», - добавляет он.

ОПЕК+, вероятно, придет к перемирию и может даже сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в третьем квартале, прогнозирует Citigroup.