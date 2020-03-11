Цены на нефть снова упали на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть снова упали на новостях из Саудовской Аравии3
- 11.03.2020, 19:48
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Цены на нефть упали на 4%.
Цены на нефть североморской марки Brent упали почти на 4% на новостях из Саудовской Аравии, которая намерена нарастить объемы добычи нефти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
Сообщается, что цены на нефть упали почти на 4% по сравнению с открытием торговой сессии, сейчас Brent торгуется в районе 36 долларов за баррель.
Отметим, цены на нефть пошли вниз после сегодняшнего заявления Саудовской Аравии, которая объявила о намерениях нарастить добычу не на 12 млн баррелей в день, а на 13 млн. При этом сегодня утром цена нефти марки Brent на открытии торгов прибавляла в стоимости почти 11%, достигнув отметки 39,29 доллара.