Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы 11.03.2020, 20:27

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В 2017 году голливудского продюсера уволили из собственной компании.

Голливудского продюсера 67-летнего Харви Вайнштена, которого несколько десятков женщин обвинили в сексуальных домогательствах и насилии, приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Газета отмечает, что его отправили в тюрьму штата Нью-Йорк. Судья уменьшил срок его заключения на два года.

В конце февраля присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения из пяти предъявленных: в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени. Максимальный срок за криминальные действия сексуального характера составляет 25 лет тюрьмы, тогда как изнасилование третьей степени наказывается лишением свободы до пяти лет. Как передает NBC News, прокурор запрашивала для продюсера максимальный или близкий к нему срок.

Присяжные не увидели вины Вайнштейна в изнасиловании «хищническом сексуальном насилии» (predatory sexual assault). В противном случае при положительном вердикте суда он получил бы пожизненное наказание.

Адвокаты Вайнштейна заявили NPR, что любое увеличение срока для него, учитывая возраст и состояние здоровья, де-факто может стать пожизненным, хотя, по их мнению, есть вероятность, что он не переживет и 23-летнее наказание.

Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера продюсер совершил в отношении Мириам Хейли, которая участвовала в проекте «Проект подиум». Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявляла, что в 2006 году Вайнштейн насильно склонил ее к оральному сексу в своей квартире. Невиновным продюсера признали в изнасиловании (первой степени) Джессики Манн. Обвинение усомнилось в ее показаниях, когда она признала, что поддерживала отношения с Вайнштейном после контакта с ним.

Кроме этих женщин, в сексуальных домогательствах его обвинили известные голливудские актрисы, включая Анджелину Джоли, Уму Турман, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд и других. Скандал развернулся в 2017 году, и на фоне него продюсера уволили из собственной компании.