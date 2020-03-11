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Налоговики уже имеют базу с доходами белорусов, но хотят ее расширить

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  • 11.03.2020, 20:37
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Налоговики уже имеют базу с доходами белорусов, но хотят ее расширить

Они также рассказали, откуда получают информацию о доходах белорусов.

Власти неоднократно озвучивали планы создать базу с расширенной информацией о доходах населения. Налоговики рассказали, что подобная база уже существует, речь идет о ее дополнении. Пока в нее входит информация о доходах от продажи недвижимости и транспорта, а также о переводах из-за границы. Однако власти думают над тем, чтобы добавить в базу еще и сведения о зарплате, передает tut.by.

Как рассказал на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, «база доходов у налоговых органов создана, речь идет о ее наполнении». Сейчас в нее автоматически попадают сведения о доходах от продажи недвижимости (их подает Государственный комитет по имуществу), продажи транспортных средств (ГАИ) и денежных переводах из-за границы (банки, почта, системы денежных переводов).

— Сегодня у нас рассматривается вопрос о загрузке информации о доходах, которые граждане получают по месту работы, — рассказал Михаил Рассолько. — Эта работа направлена на создание для граждан возможности поменьше обращаться за справками в какие-то органы, или другим государственным органам не обязывать граждан обращаться за справками. Соответственно, если надо будет информация о доходах гражданина, гражданин может в личном кабинете получить соответствующую информацию, распечатать и воспользоваться ею.

Ранее в МНС отмечали, что хотят включать в базу данные обо всех видах начисленных доходов, не только о зарплате, а также о дивидендах, процентах по банковским депозитам и другое.

Та информация, которая сейчас есть в базе, тоже может быть полезна для белорусов. На ее основании заполняется предварительная налоговая декларация в электронном виде. Соответственно, любой человек может зайти в личный кабинет на сайте налоговой (для этого нужно один раз прийти с паспортом в любое отделение налоговых органов и получить логин и пароль), сформировать декларацию на основе имеющихся сведений, проверить ее, при необходимости дополнить и подать онлайн.

Налоговики озвучивали идею с созданием базы как минимум с 2018 года. Предполагалось, что ее запустят с 1 января 2019 года, но позже запуск перенесли на начало 2021 года. Сейчас создание такой базы значится в обосновании необходимости включения законопроектов в план подготовки на 2020 год, опубликованном на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований.


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