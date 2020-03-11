Правительство Ливана проголосовало за дефолт по евробондам 1 11.03.2020, 20:52

иллюстрационное Фото: © bloomberg.com

Это первый дефолт в истории Ливана.

Премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил, что страна не может погашать долги по евробондам. Согласно графика, выплата была запланирована на 9 марта, но правительство единогласно проголосовало за дефолт. Об этом пишет Thepage со ссылкой на Reuters, передает zn.ua.

Отмечается, что правительство готово начать переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.

"Ливан находится на грани того, чтобы стать первой в мире страной по уровню долга, он уже сейчас составляет 170% ВВП. По оценкам Всемирного банка, 40% ливанцев могут оказаться за чертой бедности", – сказал премьер-министр.

В марте Ливан должен был выплатить по евробондам $ 1,2 млрд, в апреле $ 700 млн, в июне – $ 600 млн. Это первый дефолт в истории Ливана.

Сообщалось, что Ливан переживает худший экономический кризис со времен гражданской войны 1975-1990 гг.

По оценкам Всемирного банка, Ливан переживает рецессию и предупреждает, что число людей, живущих в нищете, может увеличиться с трети до половины населения. Экономический спад совпадает с антиправительственным протестным движением , которое остается мобилизованным с 17 октября. Протестующие требуют устранения политического класса, который они считают некомпетентным и коррумпированным.