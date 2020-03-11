Коронавирус и падение цен на нефть: как это связано? 11.03.2020, 21:15

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иллюстрационное Фото: Ahn Young-joon / AP

Между двумя крупнейшими мировыми производителями нефти произошел драматический раскол.

Мировые цены на нефть рухнули 9 марта после того, как между двумя крупнейшими мировыми производителями нефти ‒ Россией и Саудовской Аравией ‒ произошел драматический раскол относительно того, как реагировать на потенциальные последствия вспышки коронавируса. Однако причиной провала переговоров была не только эпидемия, передает Крым.Реалии.

«Ценовые войны и пандемии не являются чем-то новым для товарных рынков, но то, что они происходят одновременно ‒ этого мы еще не видели за свою карьеру», ‒ сказали для агентства Reuters аналитики глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets.

После завершения встречи 6 марта, когда Саудовская Аравия не смогла убедить Россию принять план по сокращению добычи нефти, саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco, пытаясь оказать давление на Россию, снизил цены на нефть с 14 до 8 долларов за баррель. Это стало крупнейшим падением цены на нефть за последние 30 лет.

Падение мировых цен, вызванное коронавирусом, создало условия для распада соглашения ОПЕК, однако, как считает Рэндольф Белл, директор Глобального энергетического центра Атлантического совета, влияние вируса не было главным фактором.

«Хотя внутренние факторы в России, в частности давнее желание российских производителей добывать больше нефти, способствовали этому решению, но похоже, что главная мотивация отказа от плана ОПЕК ‒ это наказать американских производителей сланцевой нефти», ‒ сказал Белл, добавив, что это было также ответом на санкции США по газопроводу «Северный поток-2» и работе российской нефтегазовой компании «Роснефть» в Венесуэле.

«Россияне также выглядят недовольными из-за уровня инвестиций Саудовской Аравии в Россию, что, кажется, было неписаной частью соглашения ОПЕК», ‒ говорится в комментарии Белла.

Эксперты Атлантического совета считают, что ранее прочные отношения между Россией и Саудовской Аравией были преградой для роста добычи нефти в США.

«Сейчас, когда эти отношения распались на куски, по крайней мере пока, и когда цены на нефть падают, США будут иметь больше геополитической свободы действия», ‒ сказали эксперты, добавив, что это будет иметь негативные последствия для России и, наоборот, может помочь США достичь своих целей.

Однако для президента США Дональда Трампа падение цен на нефть создало определенный парадокс, считают в издании Financial Times. Ведь снижение цен является частью его предвыборной кампании, однако длительное падение цен может создать экономические проблемы, в частности для штатов-производителей топлива ‒ Техаса и Северной Дакоты, говорится в статье. Но несмотря на это, похоже, что президент США настроен оптимистично.

«Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются! ‒ написал Трамп в своем твиттере, добавив, ‒ Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и поставке нефти. Это и фейковые новости ‒ вот причина падения рынка».

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

В понедельник администрация президента США заверила американцев, что реагирует на вспышку эпидемии и падение фондовых рынков. Трамп также заявил, что он сделает «основные шаги», чтобы защитить экономику США от влияния вспышки коронавируса.

Российский министр энергетики Александр Новак, в свою очередь, заявил, что не исключает проведения совместных мероприятий с ОПЕК по стабилизации рынка, добавив, что следующая встреча членов организации запланирована на май-июнь. Но в ответ министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Салман Аль-Сауд сказал, что не видит необходимости в проведении такой встречи, если не будет достигнуто соглашение о том, какие меры следует принять для борьбы с влиянием коронавируса на спрос и цену нефти.

После того как Новак заявил, что скидки на нефть, предлагаемые Saudi Aramco, привели к панике на рынке, принц добавил, что каждый производитель нефти должен сохранить свой процент на рынке.

«На свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранять и увеличивать свой процент рынка», ‒ заявил саудовский министр.

Министерство энергетики России созвало встречу с нефтяными компаниями на среду, чтобы обсудить будущее сотрудничество с ОПЕК.

Обвал цен на нефть в связи с провалом переговоров России и ОПЕК привел к девальвации рубля. Курс российского рубля упал примерно на 10 процентов, но в понедельник Центральный банк России, несмотря на выходной, уже пообещал поддержать рубль отказом от покупки валюты на внутреннем рынке до апреля.

Между тем, в понедельник Уолл-стрит понесла наибольшие потери с момента финансового кризиса 2008 года. Тревога из-за рецессии приобретает все большие масштабы, поскольку падение цен на нефть и постоянные опасения из-за коронавируса вызывают панику инвесторов. Основные европейские фондовые рынки упали более чем на 7%, японские индексы упали более чем на 5%, а показатели американских рынков снизились на 7%.

«На рынке много страха, и если цена на нефть будет снижаться, это говорит о том, что глобальная рецессия не за горами», ‒ сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.

Глобальные рынки уже были в тяжелом положении из-за карантинных мероприятий и нарушения поставок по всему миру, поскольку правительства стран пытаются сдержать вспышку коронавируса и предотвратить пандемию.

«Теперь, когда вирус обосновался во многих странах, угроза пандемии стала вполне реальной», ‒ заявил ранее на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреесус.

«Это будет первая пандемия, которую можно будет контролировать, ‒ добавил Гебреесус. ‒ Дело в том, что нам не стоит ждать милосердия от вируса».

Гебреесус, положительно отметив ограничительные меры Италии, добавил, что сейчас на четыре страны ‒ Китай, Южная Корея, Италия и Иран ‒ приходится 93% случаев коронавируса во всем мире.