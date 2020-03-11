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«Говорили, все будет хорошо, а тут снова»

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  • 11.03.2020, 21:30
  • 2,321
«Говорили, все будет хорошо, а тут снова»
Фото: Андрей БОЛКО

Что происходит с курсом доллара и как оценивают ситуацию эксперты.

В последнее время курсы иностранных валют бьют рекорды, заставляя белорусов задумываться о возможной девальвации белорусского рубля, пишет intex-press.by.

Что происходит в барановичских обменниках и может ли ситуация на валютном рынке перерасти в очередной экономический кризис?

В первой половине дня в банках, расположенных в центре города, не многолюдно. В первом банке, который посетили журналисты, желающих купить или продать валюту не было вообще: как только журналисты получили талон, их сразу пригласили к кассе.

Работница банка говорит, что в наличии есть и доллары, и евро, и российские рубли. На вопрос, есть ли повышенный спрос на валюту, она кратко отвечает, что «все в обычном режиме».

В следующем банке своей очереди пришлось ждать минут 20. И то из-за того, что единственная касса, в которой выполняют валютно-обменные операции, закрылась на технический перерыв.

Пока журналисты ждут, в банк заходят люди, изучают табло с курсами валют и то ли из-за перерыва, то ли из-за того самого курса (в этом банке доллар продавали по 2,36 рубля, евро – по 2,69) уходят.

– Посмотри, сколько евро стоит. Такими темпами скоро до 4 рублей дойдет, – говорит женщина своему спутнику, который, в свою очередь, отвечает, что «и доллар рванул не слабо».

Когда перерыв закончился, к кассе подходит мужчина и интересуется, можно ли купить российские рубли. Сотрудница банка отвечает, что их в наличии мало, и мужчина ни с чем покидает банк.

Подходит очередь журналистов, и они спрашивают у работницы банка, есть ли валюта и как изменился спрос на нее. Та отвечает, что долларов и евро достаточно, а вот «россии» – только 50 тысяч.

– Если вам нужно больше, подойдите после обеда, может, кто-то сдаст российские рубли к этому времени, – говорит она. – А ажиотажа у нас никакого нет, вы же сами видите.

Еще в одном банке в очереди к обменнику стоят два человека. Женщина средних лет покупает 200 долларов.

В беседе она рассказывает, что решила купить американскую валюту не из-за того, что та дорожает, а потому, что приобретает ее каждый месяц:

– Дети снимают квартиру в Минске, рассчитываются долларами, вот мы с мужем с зарплаты их покупаем. Можно было бы и больше купить, валюта ведь вот как дорожает. А где деньги взять?

Пожилая женщина подходит к кассе и покупает сразу 400 долларов. Пересчитывая деньги, она интересуется у работницы банка, «что происходит с долларом, почему он так скачет». Получив ответ, что «это не у работников банка надо спрашивать», женщина кладет деньги в кошелек и тихо возмущается:

– Никто ничего не знает. Говорили, что все будет хорошо, что ничего дорожать не будет, а тут снова…

О том, почему она решила покупать доллары, да еще довольно крупную сумму, женщина рассказывает неохотно.

– Старая уже, вот и купила, всякое ведь может случиться. А доллары есть доллары, – говорит она.

Подходит очередь журналистов. На вопрос о спросе на валюту сотрудница банка отвечает, что большого ажиотажа нет.

– Спрос, конечно, вырос, но больших очередей нет, – говорит она. – Некоторые покупают сразу по несколько сотен долларов, другие – меньше. Кто-то предпочитает евро.

В последнем банке – ситуация аналогичная: желающих купить валюту всего несколько человек.

– Ничего себе. Год «выборов», а доллар так растет, давно такого не было. Интересно, чем это все закончится, – говорит мужчина, заходивший в банк, видимо, только для того, чтобы посмотреть курсы валют.

Что происходит с курсом валют

В последнее время курс иностранных валют в Беларуси растет. Доллар начал стабильно дорожать с начала февраля. За март он укрепился на 3,5% и на 11-е число по курсу НБ РБ один доллар стоит 2,32 рубля.

Стремительный рост евро начался с конца февраля. За март евро подорожал почти на 7%, и на 11 марта курс евро составил 2,64 белорусского рубля.

Российский рубль, наоборот, сдает позиции. За март он снизился на 3,6%, и на 11 марта 100 «россии» стоят 3,22 белорусского рубля.

Из-за чего это все

По мнению экономистов, виноваты в том, что происходит на валютном рынке нашей страны, в основном внешние факторы. В первую очередь – снижение мировой цены на нефть. Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», поясняет, что резкое падение цен на нефть ведет к снижению российского рубля. В Беларуси российский рубль тоже автоматически дешевеет, а доллар и евро – растут. При этом собеседник обращает внимание, что об обвале белорусского рубля речь пока не идет.

– Сейчас обвала белорусского рубля нет – он ослабевает к доллару и евро, но укрепляется к «россии», – говорит он.

На пороге кризиса?

Эксперты говорят, что прогнозировать последствия роста доллара и евро к белорусскому рублю сложно. В первую очередь из-за того, что неизвестно, что будет с этой тенденцией дальше. Так, по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 марта белорусский рубль уже укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю.

– Мы находимся в перманентном кризисе последние 25 лет. Что касается текущей ситуации, то все зависит от того, что будет происходить дальше, – рассуждает экономист Лев Марголин.

По его словам, в настоящее время для Беларуси есть несколько неблагоприятных факторов: проблемы с российской нефтью (из-за того, что в январе-феврале белорусские НПЗ работали на минимуме, резко сократился экспорт и поступления иностранной валюты), коронавирус (он сократил объемы производства в мире, пострадал и белорусский экспорт, в том числе в Китай), снижение мировых цен на нефть.

– Что будет дальше? Дальше будет отыгрывание назад, как бывает всегда. Но не факт, что скачок иностранной валюты будет последним. На мой взгляд, такие эпизоды будут повторяться, – говорит Лев Марголин. – Но серьезных внутренних оснований для резкой девальвации белорусского рубля я не вижу. Это не 2011 год, когда искусственно накачивали расходы в рублях, безудержно поддерживали убыточные предприятия. На мой взгляд, ниже дна, которое было достигнуто 9 марта, белорусский рубль не опустится.


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