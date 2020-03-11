Норвежского вундеркинда учила играть в футбол девчонка? 11.03.2020, 21:57

Вчера Холанд и Норхейм гоняли собак в Брюне, а сегодня 19-летний форвард отвешивает голы толстосумам из «ПСЖ».

Кто бы мог подумать, что первого напарника неудержимый блондин мог подергать за косички, пишет для pressball.by Николай Красковский.

Эрлинг Холанд, набравший 14 (12+2) очков по системе "гол + пас" в первых 10 матчах за дортмундскую "Боруссию" во всех турнирах, обсуждаем не меньше, чем Лео Месси. По скорострельности в свои 19 норвежец даст фору молодому аргентинцу.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ именно Холанд дважды вогнал в краску парижских богатеев.

"Комета", "зверь" — как только ни называют восходящую звезду. Естественно, журналисты по всему миру принялись раскапывать сведения об Эрлинге, и наиболее неожиданные недавно обнародовало крупнейшее немецкое издание Bild: "Холанд учился футболу у девочки".

Подруга детства у Холанда действительно была. Ее зовут Андреа Норхейм, ей сейчас 21 и она готова выкинуть в окно телефон, разрывающийся от звонков. Норвежские СМИ связались с соотечественницей, чтобы расставить точки над i.

Андреа не так давно вернулась на родину. Она тоже связала жизнь с футболом и неплохо преуспела. В 2016 году 17-летнюю нападающую подписал "Лион", с которым Норхейм выиграла все, включая женскую Лигу чемпионов. Травмы не позволили закрепиться в одном из сильнейших клубов мира — после был шведский "Питео" и годичный контракт с норвежским клубом "Авальдснес".

— Круто мелькать на страницах Bild, но гораздо приятнее наблюдать за тем, как головокружительно развивается карьера Эрлинга, — признается девушка NRK.

Холанд и Норхейм познакомились в городке Брюне, куда отец Эрлинга экс-игрок "Ноттингем Форест", "Лидса" и "Манчестер Сити" Альф-Инге вернулся после того, как повесил бутсы на гвоздь. Папа Норхейм Стиг, в свою очередь, считался чуть ли не самым талантливым футболистом, которого когда-либо видел Брюне: за одноименный клуб Норхейм-старший дебютировал в 17-летнем возрасте в 1984 году. Мама юной спортсменки успешно занималась многоборьем — с генами был полный порядок. Андреа быстро переросла уровень одногодок и получила приглашение заниматься с командой мальчиков-сверстников. Ну а что? Норвегия — страна прогрессивная.

Норхейм и Холанд составили пару в нападении, которую трудно было сдержать. На видео ниже 14-летняя Андреа забивает с передачи 12-летнего Эрлинга.

А здесь подростки радуются победе на турнире в Кристиансанне:

Я много тренировалась с братом Сондре и папой. Может, поэтому и опередила девочек моего возраста в развитии. Когда начала заниматься с парнями, все стало быстрее, смогла участвовать в матчах на более высоком уровне. Это сделало меня той, кем являюсь сегодня.

Многие люди хотят сплетен об Эрлинге и его прошлом, но вряд ли я чем-то помогу. Сейчас мы практически не общаемся, хотя в детстве были очень дружны, — замечает Норхейм.

Девушка не считает себя наставницей.

Конечно, не буду хвастаться, будто лично я научила Эрлинга играть в футбол. Да, мы тренировались вместе много лет, но не более того, — комментирует Норхейм заголовок Bild для dagbladet.no. — Он был миниатюрным, но всегда являлся отличным игроком, настоящим бойцом. Холанд был на год младше остальных, но рвения было хоть отбавляй. Тогда мы только и делали, что играли в футбол. Теперь он всем все доказал.

Это было славное время. По выходным мы шли на поле, и нам не нужно было планировать встречу, потому что знали, что все и так будут с утра там торчать. Это было потрясающе. Совместное времяпрепровождение определенно помогло мне стать лучше.

Но и тренеры дали немало. Мы всегда приходили на тренировки с единственной целью — стать лучше. Спасибо им.

На вопрос сайта dagbladet.no о том, считали ли Холанда гением, девушка реагирует улыбкой.

Помню, как его отправили домой прямо с тренировки за то, что отдавал отвратительные пасы, да еще и пижонил. Люди видели его талант, но отношение ко всем было одинаковым. С другой стороны, не могу сказать, что нас воспитывали в суперстрогости. Мы могли получать удовольствие от футбола и при этом концентрироваться на качестве выполнения заданий.

Тем не менее отношения парочки не были идеальными.

Он забивал много мячей. Редко когда не его признавали лучшим бомбардиром тех или иных состязаний. Но, как и я, он играл в центре нападения, так что на тренировках у нас нередко случались стычки. Это уже было не так приятно.

Отец Норхейм Стиг также поделился воспоминаниями с VG.

Что мне помешало стать таким же успешным, как Холанд или дочь? Тогда не принято было делать столь поспешные шаги — уезжать в другую страну до 20. Он же сделал все правильно, оказался в нужном месте в нужное время. Конечно, и без удачи не обошлось. Это пример для других молодых ребят из небольших местечек, таких как Брюне.

Главная причина — самообучение. Я никогда этим не увлекался. Вы приходите в клуб талантом, но если не будете работать над собой каждую свободную минуту, вам не стать лучшим из лучших. Эрлинг и Андреа тренировались, тренировались и тренировались. Вот и вся разница.

— Знаете, в Брюне просто больше нечем заняться, кроме как играть в футбол, — смеется Норхейм, услышав слова отца.

Холанд был очень амбициозным, — продолжает Стиг Норхейм. — У него либо было отличное настроение, когда все получалось, либо он приходил в ярость — середины не было. Сейчас он выглядит сверхспокойным и уверенным, но в детстве проявлял эмоции, мог сильно на что-то разозлиться.

Я не видел ничего подобного в прошлом, Холанда нельзя сравнивать даже с Уле-Гуннаром Сульшером. Он действительно уникален.

Эрлинг чем-то напоминает мне Златана Ибрагимовича. Холанд забивает не так красиво, но чаще. Думаю, мы еще не видели всего, на что он способен.

Авторы VG позвонили также детскому тренеру Фроде Греттеланду, занимавшемуся с командой Холанда и Норхейм в 2014-м.

Холанд был быстрым, но ему не хватало физики, поэтому парень обязан был действовать на поле умно, — вспоминает Греттеланд. — Он всегда очень хорошо выбирал позицию. И, конечно, Эрлинг очень много работал самостоятельно. Когда в прошлом году увидел его вживую, пошутил, что ему наконец стали давать нормальную еду — и он перестал напоминать "плюшевого мишку".

- Да, это так, — добавляет Андреа Норхейм. — Не знаю, как это объяснить, но он всегда обладал каким-то экстремальным чутьем. Он знал, где и когда нужно оказаться, чтобы забить. В целом сегодня он похож на того Холанда, с которым мы играли, когда были маленькими, только намного лучше.

Норхейм мечтает вернуться на былой уровень, и веры ей добавляет в том числе история друга детства.

— Разумеется, я мечтаю перейти в большой европейский клуб. Вот почему я так много работаю каждый день. Глядя на успехи Эрлинга, появляется вдохновение.

В среду, 11 марта, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Дортмундская "Боруссия" на выезде сойдется с "ПСЖ", "Ливерпуль" — с "Атлетико".

Ливерпуль — Атлетико (23.00 по белорусскому времени)

Первый матч — 0:1

ПСЖ — Боруссия Д (23.00)

Первый матч — 1:2