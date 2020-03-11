Так устал, что нет сил уйти 4 Леонид Радзиховский, theins.ru

11.03.2020, 22:25

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Леонид Радзиховский

Как россияне могут помочь Путину покинуть Кремль.

Итак, поправки в «Историю российской монархии» успешно приняты. Путин остается пожизненным правителем европейской страны в 21 веке. Если он досидит как минимум до 2036 года, то будет у власти дольше Екатерины II (правила 34 года), а если Конституция еще немножко «поправится», то имеет все шансы пересидеть Петра Великого. С поправкой на немного ускорившееся время — это рекорд.

Сама «техника правки» не слишком интересна.

Когда были вброшены поправки, все аналитики метались как стая собачек от одной кости («Ага! Все дело в Госсовете! По-ни-ма-ем! Хитрый план!») до другой кости («Ага! Все дело в праве назначать судей»! По-ни-ма-ем, хитрый план!»). Затем мудрый (или просто информированный?) Венедиктов первым (по-моему, первым) произнес, что дело не в самих поправках, а в новой Конституции и, соответственно, «обнулении сроков». Постепенно это дошло до нас всех — где-то к середине февраля, когда треск от трэш-поправок стал просто невыносим для слуха, стало ясно — «поправки» вовсе никакая не цель, а просто средство, повод объявить о новой Конституции, новых выборах старо-вечно-нового Путина.

И правда, весь этот набор — типичная кукла, которую набивают первой попавшейся бумагой под видом денег, чтоб толще казалось. «Хранимая Богом родная земля», «дети — наше все», «плодитесь и размножайтесь»… Вся эта риторика-от- михалковых, которая наспех вписана не в букварь, а в Конституцию, очевидно играет роль куклы. Хорошо, кукла. А смысл? Ну, так вот же он — новая Конституция, обнуление и т.д.

Здесь я вынужден два слова сказать о себе. Я тоже добрый месяц повторял, что все делается для выборов. Но мне казалось, что не для нового, бесконечно-нудного «растягивания Путина», а прямо наоборот. Что он все это выдумал, чтобы и правда «обнулить» свой срок — под предлогом «Новой Конституции» эффектно, под туш и слезы женщин, сойти со скрипящей галеры на берег. Оставив, разумеется, вместо себя преемника.

Смешно говорить — как же я ошибся! С точностью до наоборот. Но вот основания для такой ошибки были. Они очевидны.

После избрания в 2018-м Путину кричаще, до тошноты нечего делать. Ни в стоячей воде социально-экономического застоя, ни в «идеологии» — пустой, как эти самые «поправки», ни даже в его обожаемой «геополитике». Это видно по всему — и по заунывному вою Соловьевых на их шоу («Украина — кормилица-поилица»), и по активным боевым действиям-2020 на Польском фронте-1939, и по неподвижному сидению в Донбассе-Сирии… Тоскливо-громкая и полная тишина. И мертвые с косами стоят.

И никаких вообще планов, «проектов», целей, перспектив. Ни в чем. Никаких объяснений — «зачем мне оставаться?» «Я устал, так устал, что нет сил уйти». Ну, поэтому мне и казалось, что чем еще 4 года (до 2024) + еще 12 (или больше?!) лет совсем ничего не делать и смотреть, как плавно опускается рейтинг, лучше уйти. На белом коне, с высоко поднятой головой. Я крупно промахнулся. Вот она — роль личности в истории, точнее ее особенностей. Мелкая липучесть (жлобство), физическая невозможность хоть что-то свое отдать — этот основной инстинкт неодолим.

Ну а форма борьбы за сохранение власти соответствующая. Пустопорожние речи, крючкотворство, резонерство, переливание из пустого в порожнее… То, что Щедрин описал в своем «Иудушке Головлеве». Наблюдать это все любопытно. Но что же дальше? Путин президент до 2036, далее — везде… А делать он будет что? Грозить неведомым «врагам» и проводить парады в честь Исторической Правды. Все? А что же, разве этого мало?

Есть такое выражение «все действительное разумно». Такая власть над 150-миллионной страной в 21 веке настолько вызывающе неразумна, так карикатурно повторяет Брежнева конца 1970-х, но только в совсем другое время, с совсем другим запасом прочности, да и в совсем другом обществе — как-никак открытом, со свободой слова и интернетом, что трудно поверить в ее действительность. Как можно — при любых своих личных особенностях и желаниях — править явно вопреки настроениям большинства своих подданных? Ну вот, люди 25–35 лет. Стоило бы их спросить: «хотите провести лучшие 15–20 лет жизни в обстановке стабильного морально-политического застоя и экономической стагнации? Или у вас иные планы на свою жизнь?» Любопытно было бы послушать ответ.

Как можно — при любых своих личных особенностях и желаниях — править явно вопреки настроениям большинства своих подданных?

Так вот, как это может быть? Ну, «избраться» на «гибридно-легитимной основе» в отчаянной борьбе с Зюгановым-Жириновским легко. А дальше что? Ну ведь неразумно же это? Исторически неразумно? Идти самому и вести свою страну просто в никуда? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но вариант ответа предложил сам Путин. Он где-то сказал, что его президентство — это судьба. Может, и правда?

Ведь все, кто сейчас смеется, возмущается, ужасается, ахает, охает в интернете — все они понятия не имеют, что они (не Путин, а они) могут поделать. А большинству сама эта мысль в голову не приходит. «Что же делать? Что нам делать? Стебаться! Над Путиным. Страной. Над собой». И ведь нет же ни террора, ни массовых арестов. Есть массовый страх (дела «Нового величия» для этого достаточно), а пуще того — массовая обломовщина, беспомощность, зубоскальство демшизы и истерики «спасителей России» из эмиграции.

Вот и ответ. Народ достоин своего правителя. А неразумность — так почему же это только про Путина? Может это историческая неразумность самой России, которая генетически обречена окончательно «исторически уснуть», стать надолго «державой второго сорта» (отнюдь не «второго мира» — там-то идет активная история)? Уснуть и видеть сны. Скучные сны про врагов и Вторую мировую войну.

Судьба. Предустановленная гармония: неразумность правителя, неразумность правления — неразумность самого существования на все согласной, ко всему покорной страны. А перемножение двух «неразумностей» дает как раз разумность ухода такой страны на далекую обочину истории. Бессознательная готовность страны «обнулиться» с глупым смехом.«И дышат почва и судьба». Вот такая у РФ судьба: быть почвой для власти.

И все-таки, может ли почва ощутить себя в какой-то миг живой и выйти из-под вертикали? Ни единой юридической возможности для этого давно нет — ни партий, ни выборов. Может быть, «народное голосование» и есть шанс? Шанс, что люди искренно изумятся: «Ну зачем, почему он будет у нас пожизненным царем? Ведь совсем никакого обоснования — даже для вида, совсем никакой цели царствования, не подводят! Что же мы, совсем уже… не люди, что ли?!» Такой шанс я бы не исключил.

Ведь при этом голосовании нет главных помощников Путина — «коммуниста Зюганова» и «либерала Жириновского», на фоне которых он вынужден победить. Нет, сейчас он один. И даже рокового вопроса «Так кто, если не он?» тоже нет. Вопрос сформулирован для Путина максимально неудобно: вы «за» его пожизненную власть или «против»? Уверен, что при соцопросе голоса при ответе на такой вопрос бы разделились как минимум 50:50, а то и бОльшая часть была бы против пожизненной власти.

Вопрос сформулирован для Путина максимально неудобно: вы «за» его пожизненную власть или «против»?

Конечно, когда тот же самый вопрос завернут в обложку «поправок в Конституцию», ответ будет другим. И все же, если хотя бы 30–40% проголосовали бы «против», при явке 50–60%, ситуация в стране бы резко изменилась. Путин потерял бы моральную легитимность — ту легитимность, без которой идти на новые выборы психологически невозможно. Так что шанс «не обнулять» свое будущее на ближайшие 20 лет у населения России сегодня есть. Как раз Путин этот шанс народу и предоставил. Свое дело он сделал. А вот воспользуются люди или нет — это уж вопрос не к Путину, а только к людям.

Леонид Радзиховский, theins.ru