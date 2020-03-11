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Украинская партия «Голос» избрала нового руководителя

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  • 11.03.2020, 22:31
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Украинская партия «Голос» избрала нового руководителя
Кира Рудик и Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук останется лидером партии.

Народный депутат Украины Кира Рудик избрана руководителем партии «Голос». Святослав Вакарчук останется лидером партии. Соответствующее решение было принято на съезде политсилы в среду, 11 марта, пишет nv.ua.

«Сегодня на съезде партии «Голос» избрал новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик. Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами», - заявил Вакарчук.

Он подчеркнул, что продолжит в роли лидера «Голоса» развивать партию. Среди своих первоочередных задач он назвал подготовку новых политических кадров, которые будут противостоять «всем тем, кто идет к власти без визии, без компетенций, без собственного видения», а также бороться «с теми, кто идет в политику только для собственного обогащения».

Кира Рудик прошла в Верховную Раду по партийному списку Голоса (3-й номер). До избрания занимала должность операционного директора IT-компании Ring Labs.


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