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6 человек вернулись из-за границы, 6 заразились дома: Что известно о белорусах с коронавирусом

  • 11.03.2020, 22:36
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6 человек вернулись из-за границы, 6 заразились дома: Что известно о белорусах с коронавирусом
иллюстрационное Фото: global look press

По данным на 11 марта, 12 человек находятся в больницах Беларуси с диагнозом COVID19.

Коронавирус обнаружен у пациентов из четырех регионов — Витебская, Гомельская, Гродненская области и город Минск, пишет tut.by. Шесть пациентов привезли вирус из-за границы (Иран, Италия и Португалия), еще шесть заразились в Беларуси — это были контакты первого уровня.

Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Минске 28 февраля — у студента БНТУ, который вернулся на учебу из Ирана. В больницу на карантин также забрали его близкое окружение (невесту, ее родителей и сестру) и других людей, в том числе однокурсников, с которыми он общался. Позже стало известно, что вирус также подтвердился у трех человек в Минске, которые контактировали или с иранским студентом, или с его близкими — это контакт первого уровня. Трех минских пациентов на этой неделе готовят к выписке.

11 марта Минздрав сообщил о новом пациенте в Минске: турист возвращался из Германии и скрыл, что во время путешествия также был в Италии.

Вторым регионом, где обнаружили коронавирус, стал Витебск. 1 марта положительный результат теста зафиксировали у сотрудницы местной фабрики, которая по работе побывала в Италии. Вместе с ней госпитализировали ее мужа и детей, также проверили коллег, которые тоже ездили в командировку. Позже коронавирус обнаружили еще у одного пациента из Витебска, который заразился, находясь в Италии. А 10 марта Минздрав заявил о трех новых пациентах в том же регионе — на этот раз речь идет о пациентах, которые заразились уже в Беларуси — контакт первого уровня.

9 марта коронавирус обнаружили в Гродно — у 62-летней туристки, которая сдала тест на границе. Женщина летела через Вильнюс, в Гродно добиралась на маршрутке. Людей, которые ехали вместе с ней, забирают в больницу.

10 марта вирус подтвердился у 20-летнего спортсмена из Гомеля, который побывал на соревнованиях в Португалии. Молодой человек возвращался на самолете в Минск, где его и проверили. Всех, кто контактировал со спортсменом, в том числе находился в самолете, госпитализируют. Его семья и команда — на карантине.

Таким образом, в Беларуси подтверждено 12 случаев: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. В Минздраве сообщают, что у всех пациентов состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет.

Министерство здравоохранения обращается ко всем возвращающимся в страну с настоятельной просьбой обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Такими регионами по-прежнему являются Китай, Иран, Италия и Южная Корея. Как сообщили в Минздраве, пока перечень стран не расширялся.

Кроме того, медики призывают всех возвращающихся из-за границы по возможности первые 14 дней максимально ограничить число контактов. А в случае появления респираторной инфекции — вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону, какие страны вы посещали.


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