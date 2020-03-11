ВОЗ объявила пандемию коронавируса: Что это значит? 3 11.03.2020, 23:04

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Фото: РИА Новости

Отличие пандемии от эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Что такое эпидемия, а что такое пандемия, какая между ними разница и почему это разные понятия? Об этом написал inforesist.org.

Что такое пандемия и чем отличается от эпидемии?

Пандемия – это распространение заболевания в мировых масштабах. Она происходит в момент, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, а население не имеет иммунитета, а также эффективных средств профилактики, вакцинации и лечения.

Случаи пандемии в прошлом связаны с вспышками вирусов гриппа животных. А среди инфекционных болезней, которые ранее набирали масштабы пандемии – чума, холера, грипп.

Иными словами, эпидемия – это когда вспышка заболевания активно и бесконтрольно распространяется на территории одной страны. А пандемия – это когда болезнь бушует в разных уголках планеты.

Коронавирус на сегодняшний день затронул уже больше 30 стран – от Китая до Великобритании. Не обошла эта участь и Беларусь. Поэтому нынешняя вспышка давно уже могла называться пандемией.

Насколько опасна нынешняя вспышка?

Ситуация с коронавирусом опасна не только тем, что ученые еще не создали вакцину, но и особенностью протекания болезни. В частности, пугает тот факт, что носители вируса зачастую не имеют никаких симптомов и даже не знают о наличии в организме инфекции. У некоторых людей коронавирус проявляется спустя много дней после заражения. Именно по этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на длительный карантин (две недели).

Специалисты ВОЗ настоятельно рекомендуют тщательно мыть руки и избегать тесных контактов с людьми, у которых проявляются какие-либо симптомы болезни. Такие действия помогут максимально ограничить скорость распространения болезни.

Кроме того, если вспышки не избежать, то лучше, чтобы она пришлась на лето, а не на зимний период, когда Национальная служба здравоохранения испытывает более сильную нагрузку.