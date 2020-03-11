Стало известно, когда полностью заработает общая база невыездных между Беларусью и РФ 2 11.03.2020, 23:18

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Те, кого включили в базу, не смогут отправиться в третьи страны через Россию.

Общая база невыездных граждан между Беларусью и Россией в полном объеме заработает, как планируется, к 1 апреля. Об этом tut.by сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Сейчас страны поэтапно вносят информацию о гражданах, для которых имеются ограничения на выезд. Те, кого включили в базу, уже не смогут выехать в третьи страны через Россию.

Ранее сообщалось, что представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж. Однако из-за большого объема информации, которую нужно разместить в базу невыездных двух стран, крайний срок загрузки всех данных перенесли. Те, кого включили в базу, уже не смогут отправиться в третьи страны через Россию.

Алексей Бегун рассказал, что информация о тех гражданах, с которых сняли временный запрет на выезд из страны, будет исключаться в течение суток из общей базы между странами. Проверить, не запрещен ли выезд за границу и разрешен ли въезд в Беларусь, можно онлайн — на сайте МВД в личном кабинете пользователя (для этого нужно зарегистрироваться: ввести паспортные данные, в том числе личный номер, мобильный телефон, адрес электронной почты).

Ранее в МВД поясняли, что некоторые белорусы пользовались «прозрачностью» российско-белорусской границы.

В Беларуси создан специальный банк данных, в который включены те, кому временно запрещен выезд за границу. Этой базой пользуются пограничники. В базу включают тех, за кем числятся долги, в том числе по налогам, алиментам, а также должников по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). В базу также попадают подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, а также уклонисты от призыва на воинскую службу.