закрыть
12 марта 2020, четверг, 1:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Стало известно, когда полностью заработает общая база невыездных между Беларусью и РФ

2
  • 11.03.2020, 23:18
  • 1,384
Стало известно, когда полностью заработает общая база невыездных между Беларусью и РФ
иллюстрационное Фото

Те, кого включили в базу, не смогут отправиться в третьи страны через Россию.

Общая база невыездных граждан между Беларусью и Россией в полном объеме заработает, как планируется, к 1 апреля. Об этом tut.by сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Сейчас страны поэтапно вносят информацию о гражданах, для которых имеются ограничения на выезд. Те, кого включили в базу, уже не смогут выехать в третьи страны через Россию.

Ранее сообщалось, что представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж. Однако из-за большого объема информации, которую нужно разместить в базу невыездных двух стран, крайний срок загрузки всех данных перенесли. Те, кого включили в базу, уже не смогут отправиться в третьи страны через Россию.

Алексей Бегун рассказал, что информация о тех гражданах, с которых сняли временный запрет на выезд из страны, будет исключаться в течение суток из общей базы между странами. Проверить, не запрещен ли выезд за границу и разрешен ли въезд в Беларусь, можно онлайн — на сайте МВД в личном кабинете пользователя (для этого нужно зарегистрироваться: ввести паспортные данные, в том числе личный номер, мобильный телефон, адрес электронной почты).

Ранее в МВД поясняли, что некоторые белорусы пользовались «прозрачностью» российско-белорусской границы.

В Беларуси создан специальный банк данных, в который включены те, кому временно запрещен выезд за границу. Этой базой пользуются пограничники. В базу включают тех, за кем числятся долги, в том числе по налогам, алиментам, а также должников по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). В базу также попадают подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, а также уклонисты от призыва на воинскую службу.


популярное за неделю

Мнение

Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич
Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев