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Долой ноледержавие!

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  • Игорь Эйдман
  • 11.03.2020, 23:37
  • 1,268
Долой ноледержавие!
Игорь Эйдман

Желающий вписаться в вертикаль должен помножить себя на ноль, обнулить в себе все человеческое.

Нулевые депутаты обнулили своему российскому нулю-президенту президентские сроки.

Слово года - "обнулить". В России обнулили все: президентские сроки, закон, права и свободы, суд, парламент, выборы, здравый смысл, совесть. На все это удовлетворенно взирает сидящий на российском троне Его величество Ноль.

Ноледержавие (нолекратия) - абсолютизм Ноля. На верху властной вертикали - Абсолютный Ноль, ниже на этажах власти - нули поменьше. Каждый, кто хочет вписаться в эту вертикаль, должен помножить себя на ноль, обнулить в себе все человеческое. Более того, нули гоняются за сохранившими какой-то человеческий номинал индивидами, чтобы обнулить их умножением на себя.

Нули пытаются наполнить пустоту внутри наворованными капиталами. Их внутренне содержание стремится к абсолютному нолю, а объем наворованного ими - к бесконечности.

Путинская Россия - страна господствующего нуля - пытается обнулить и другие страны. Беларусь помножили на лукашенковский ноль. Украину с маниакальным упорством многие годы стремятся помножить на ноль, к счастью, безуспешно.

Нули по всему миру лезут к власти при поддержке московского Абсолютного Нуля. Нолекратия распространяется как короновирус.

Игорь Эйдман


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