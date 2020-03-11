Долой ноледержавие!2
- Игорь Эйдман
- 11.03.2020, 23:37
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Желающий вписаться в вертикаль должен помножить себя на ноль, обнулить в себе все человеческое.
Нулевые депутаты обнулили своему российскому нулю-президенту президентские сроки.
Слово года - "обнулить". В России обнулили все: президентские сроки, закон, права и свободы, суд, парламент, выборы, здравый смысл, совесть. На все это удовлетворенно взирает сидящий на российском троне Его величество Ноль.
Ноледержавие (нолекратия) - абсолютизм Ноля. На верху властной вертикали - Абсолютный Ноль, ниже на этажах власти - нули поменьше. Каждый, кто хочет вписаться в эту вертикаль, должен помножить себя на ноль, обнулить в себе все человеческое. Более того, нули гоняются за сохранившими какой-то человеческий номинал индивидами, чтобы обнулить их умножением на себя.
Нули пытаются наполнить пустоту внутри наворованными капиталами. Их внутренне содержание стремится к абсолютному нолю, а объем наворованного ими - к бесконечности.
Путинская Россия - страна господствующего нуля - пытается обнулить и другие страны. Беларусь помножили на лукашенковский ноль. Украину с маниакальным упорством многие годы стремятся помножить на ноль, к счастью, безуспешно.
Нули по всему миру лезут к власти при поддержке московского Абсолютного Нуля. Нолекратия распространяется как короновирус.