закрыть
12 марта 2020, четверг, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Лукашенко перенес «большой разговор» с самим собой

51
  • 12.03.2020, 8:17
  • 8,772
Лукашенко перенес «большой разговор» с самим собой

Диктатор боится коронавируса?

«Большой разговор с Лукашенко» — мероприятие, с представителями общественности, СМИ и экспертами, — который планировался на 12 марта, перенесен на неопределенный срок. Но дело не только и не столько в коронавирусе. Об этом tut.by рассказала пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт.

Такой формат встречи с диктатором проводится с 2017 года. В прошлом году встреча с президентом длилась более семи часов.

В этом году встречу планировали провести 12 марта, но ее решили перенести.

— Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе, — рассказала Наталья Эйсмонт.

Перенос «большого разговора», по словам пресс-секретаря диктатора, якобы связан с «наслоением важнейших политических мероприятий» в его графике.

Напомним, что при этом Минздрав отказывается вводить карантин в школах, детских садах и университетах Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич
Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев