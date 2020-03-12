Лукашенко перенес «большой разговор» с самим собой 51 12.03.2020, 8:17

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Диктатор боится коронавируса?

«Большой разговор с Лукашенко» — мероприятие, с представителями общественности, СМИ и экспертами, — который планировался на 12 марта, перенесен на неопределенный срок. Но дело не только и не столько в коронавирусе. Об этом tut.by рассказала пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт.

Такой формат встречи с диктатором проводится с 2017 года. В прошлом году встреча с президентом длилась более семи часов.

В этом году встречу планировали провести 12 марта, но ее решили перенести.

— Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе, — рассказала Наталья Эйсмонт.

Перенос «большого разговора», по словам пресс-секретаря диктатора, якобы связан с «наслоением важнейших политических мероприятий» в его графике.

Напомним, что при этом Минздрав отказывается вводить карантин в школах, детских садах и университетах Беларуси.