«Хромая утка» в Кремле 3 12.03.2020, 8:30

4,949

Немецкие политологи — об обнулении президентских сроков в РФ.

Госдума проголосовала за внесение в Конституцию РФ поправок, главная из которых - обнуление президентских сроков. Благодаря этим изменениям в основной закон у Владимира Путина появляется возможность оставаться на посту президента России до 2036 года. Полной уверенности в том, что Путин захочет еще дважды участвовать в выборах, нет, но вероятность этого высока, считают опрошенные Deutsche Welle немецкие эксперты.

Началом "политического спектакля" стало послание Федеральному собранию

"Удачной инсценировкой" назвал инициативу депутата от "Единой России" Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков координатор правительства ФРГ по России, Центральной Азии и странам "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler). Начало этому "политическому спектаклю", на его взгляд, было положено еще 15 января, когда Путин в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в конституцию.

Действительно ли Путин останется на посту президента РФ до 2036 года, пока неясно, но благодаря поправкам в конституцию, "этому странному обнулению", предложенному Терешковой и поддержанному Конституционным судом, выбор остается в руках Путина. "Я думаю, именно это было его целью - получить право решать самому, что делать дальше", - считает Эрлер.

"Путин - из тех людей, которые никому не доверяют"

Глава московского представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven) считает маловероятным, что Путин откажется от предоставленной ему возможности сохранить власть на максимально долгий срок. "Порой от окружения Путина можно услышать, что и у него бывают моменты усталости. Но он - из тех людей, которые никому не доверяют, именно поэтому он не может передать власть никому другому, иначе ему придется беспокоиться о своем будущем", - полагает немецкий политолог.

С другой стороны, полной уверенности в том, что российский президент будет участвовать в выборах 2024 года, у Фрайтаг-Лорингхофена нет. "Путин ясно дал понять, что не хочет быть "хромой уткой" - иными словами, до окончания его нынешнего срока неясно, захочет ли он оставаться у власти и дальше. Но, по крайней мере, до этого времени он решил свои проблемы", - считает собеседник DW.

Вопрос о возможном преемнике Путина остается открытым

На вопрос о том, кого Владимир Путин может сделать своим преемником в том случае, если он все же решит отказаться от поста президента, Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен отметил, что не видит каких-либо вариантов. По его мнению, психология Путина не позволяет ему привести к власти человека, который затем сможет отправить экс-президента в тюрьму. "Единственный, кому он может доверять, должен быть преданным вассалом - и им был Дмитрий Медведев. Но Путин уже увидел, что Медведев, будучи президентом РФ, не смог обеспечить будущее и стабильность в том смысле, в котором это нужно было Путину. Поэтому такой мягкий вариант, как Медведев, Путину не подходит", - уверен глава Фонда имени Фридриха Наумана.

Вариант, при котором преемником Путина мог бы стать новый премьер-министр Михаил Мишустин, отвергают оба собеседника DW. Гернот Эрлер считает, что глава российского правительства нужен Путину для того, чтобы было на кого возложить ответственность за экономические трудности. "Тактика Путина состоит в том, чтобы обвинять других, если дела во внутренней политике идут не очень хорошо, - считает немецкий эксперт. - А он, в свою очередь, выступает в роли человека, который, благодаря своей важной роли на Ближнем Востоке, укрепляет репутацию России в мире, делая из нее глобального политического игрока". Мишустин, по мнению Эрлера, это "человеческий буфер", который Путин создал "на случай, если что-то пойдет не так".

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, в свою очередь, добавляет, что Михаил Мишустин, прежде всего, представляет ценность для Путина, поскольку он "эффективный администратор, технократ, который эффективно и действенно выполняет приказы". У Мишустина нет политических амбиций, считает немецкий политолог, поэтому в качестве преемника Путина его рассматривать не стоит.