Нужно ли идти в налоговую, если подарили много денег или продал машину? 17 12.03.2020, 8:55

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Фото: onliner.by

Белорусам на заметку.

Уже 11 783 белоруса подали декларации о доходах в налоговые органы. До дедлайна осталось 19 дней, и как раз в это время МНС ждет наплыва людей. В каких случаях нужно бежать в налоговую, чтобы заявить о своем доходе, а когда можно спать спокойно? Наивные вопросы к МНС опубликовал сайт onliner.by.

Кто обязан подавать налоговую декларацию?

— Основной критерий — это то, что гражданин получал доход и не платил налоги в течение года, — говорит начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько. — В основном это связано с доходами, полученными от других физических лиц. В первую очередь это доходы от отчуждения жилых или не жилых помещений, транспортных средств. Кроме этого, значительная категория граждан — это те, кто получал доходы за границей и (или) из-за границы.

Также у нас есть и такая категория граждан, как домашние работники. Эти граждане занимаются оказанием каких-то услуг и тоже платят налоги на основании подачи декларации.

Продали квартиру. Уже идти в налоговую?

— Декларацию должны подавать те граждане, которые в течение последних пяти календарных лет реализовали более одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка или объекта незавершенного строительства на участке, — говорит эксперт. — Под реализацией понимаются также мена и доля в праве собственности на имущество.

А если продали квартиру и дачу?

— Нет. Каждый вид имущества считается отдельно: одна квартира, один жилой дом, одна дача и так далее, — объясняет специалист.

По его словам, если в течение пяти календарных лет было продано всего по одному, то декларацию предоставлять не нужно.

Сдавали внаем жилые помещения — идти?

— В 2018 году действовало законодательство, которое предусматривало, что если гражданин при получении доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помещений получил доход в размере, превышающем 6116 рублей, то по итогам года он обязан был предоставить декларацию, — говорит Рассолько. — Я обращаю внимание на существенное изменение по категории граждан, которые сдают помещения в аренду или внаем. С 2019 года обязанность по представлению декларации отменена. Соответственно, в прошлом году такие граждане в последний раз подавали декларации по итогам года.

Как обстоят дела с продажей автомобилей?

Если в течение года человек реализовал более одного автомобиля или любого другого механического транспортного средства (мотоцикла, например), ему нужно заполнить декларацию.

— Здесь нет зависимости от типа автомобиля, речь об одном транспортном средстве, — объясняет Михаил Рассолько.

Если я работаю за границей, но являюсь гражданином Беларуси, как мне платить налоги?

— Есть понятие «налоговое резидентство». Если гражданин Республики Беларусь находился на территории страны более 183 дней, то он признается налоговым резидентом Беларуси, — говорит эксперт. — Поэтому если он выезжал на какой-то промежуток времени в другую страну или работал на иностранную организацию удаленно, то он обязан подать декларацию и уплатить налог.

За границей заработал $50 — нужно ли мне подавать декларацию или платить налог?

— Многие думают, что при получении платы за работу на заграничные компании есть какой-то предел суммы, до которого налоги платить не нужно, как и подавать декларацию. Это не так, — говорит Рассолько. — Если человек оказывал какую-то услугу, выполнял работу для организации, соответственно, эти доходы подлежат декларированию и с них необходимо уплачивать налоги.

А если я платил налоги за границей?

Вместе с декларацией вы имеете право предоставить в налоговую подтверждающие документы от налоговых органов той страны, откуда получали доход. В таком случае налоги ваши зачтут в Беларуси.

— С учетом того, что за границей не всегда можно получить оперативное подтверждение, у нас действует такая норма: гражданин может сначала предоставить документ, выданный организацией, где он получал доход, без подтверждения налоговых органов, — объясняет специалист. — Дальше у гражданина есть год для того, чтобы предоставить заверенный иностранными налоговыми службами документ. Если в течение года человек этого не сделал, то налоги ему не засчитают. Придется платить подоходный налог в Беларуси.

Если за границей я заплатил налог по более высокой ставке, мне вернут деньги?

Нет. Вам просто не нужно будет доплачивать налоги в Беларуси.

А если мне из-за границы пришел перевод от сестры?

— Подарки от близких родственников и лиц, находящихся в отношениях свойства (супруг/супруга и близкие родственники супруга/супруги освобождаются от декларирования и налогов вне зависимости от сумм и вида дохода. То есть это могут быть крупные суммы, машины, квартиры и так далее, — говорит Михаил Рассолько.

А что с другими подарками?

Здесь есть лимит. В 2019 году он составил 6569 белорусских рублей. Если вы получили подарки до этой суммы, то декларацию подавать не нужно, и налог, соответственно, платить также не надо.

Если сумма за год была выше, то декларируется превышение, и с превышения нужно заплатить подоходный налог в 13%.

Что, если я получил наследство или выиграл в лотерею?

— Наследство полностью освобождается от налогов, — говорит эксперт. — Что касается лотерей, то все зависит от того, какая это лотерея. Есть перечень лотерей, выигрыши в которых освобождаются от налогообложения. Если какая-то коммерческая организация будет проводить лотерею, то налог уплатить нужно.

Что такое вычеты?

— При подаче декларации граждане имеют право на налоговые вычеты: по сути, часть их дохода не будет облагаться подоходным налогом. Это вычеты из расходов на обучение, на строительство или приобретение жилья, на отчуждение имущества и так далее, — рассказывает Рассолько. — 14 100 белорусов в прошлом году воспользовались различными вычетами и уменьшили налог, который подлежит доплате.

Самые распространенные — это вычеты при отчуждении имущества. Суть их в том, что гражданин при продаже своего имущества имеет право учесть свои расходы, направленные на приобретение имущества. Имущественный вычет у нас бывает двух видов. Первый связан с непосредственными расходами на приобретение имущества. К примеру, физлицо приобретало квартиру, соответственно, оно приносит документы, подтверждающие сумму расходов на покупку квартиры. То же самое и с транспортными средствами. Второй вид вычета при отчуждении — это вычет в процентном отношении.

С прошлого года этот вычет установлен в размере 20%, до 2019-го он был равен 10%. То есть если у гражданина по каким-то причинам отсутствуют документы, подтверждающие его расходы, то он вправе по заявлению получить вычет и уменьшить сумму дохода, который подлежит налогообложению, на 20%.

До какого времени нужно подать декларацию?

С прошлого года крайний срок подачи декларации перенесен с 1 на 31 марта. В этом году срок такой же.

— Как показывает практика прошлых лет, процентов 25, а то и 30 приходят подавать декларацию в последние дни, — отмечает Михаил Рассолько. — Если тенденции прошлых лет сохранятся, то две трети граждан мы еще ожидаем до конца марта. Надеемся, что наши граждане исполнят свои обязательства и до каких-то пеней и штрафов дело не дойдет.

В какую налоговую идти?

Можно обращаться в любую налоговую вне зависимости от места жительства.

— Традиционно налоговые органы работают по увеличенному графику — с 8 до 19 часов, а в две последние субботы перед окончанием срока подачи декларации — в этом году это будут 21 и 28 марта, — как правило, с 9 до 13, — отмечает начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС. — Конкретные режимы работы размещены на сайтах инспекций. В налоговых органах есть стенды с примерами деклараций, а также перечень документов, которые необходимо предоставить гражданам, в том числе для получения налоговых вычетов. Также с заполнением деклараций могут помочь налоговые инспекторы.

Можно ли заполнить все онлайн?

Да. Но сначала нужно прийти в налоговую с паспортом и получить логин и пароль для входа в личный кабинет. Его выдадут в день обращения бесплатно.

— С прошлого года появилась услуга для граждан: заполняется предварительная декларация на основе сведений, имеющихся в налоговом органе, — говорит Михаил Рассолько.

В первую очередь речь идет о возмездном отчуждении транспорта, недвижимости, доходов из-за границы. Как только человек заходит в личный кабинет в раздел «Декларация», ему предлагается сформировать декларацию на основе имеющихся в налоговом органе сведений. Гражданину необходимо сверить предварительно заполненную декларацию, если нужно, внести изменения и дополнения, и потом подписать и отправить в электронном виде. В том же личном кабинете можно распечатать извещение, которое потом придет от налоговой. Кроме того, оплатить подоходный налог можно через интернет-банкинг.

Откуда информация в предварительной декларации?

— В соответствии с Налоговым кодексом, банки и почтовые службы сообщают в налоговые органы о переводах, которые поступают в адрес наших граждан, — отмечает Михаил Рассолько и добавляет, что налог взимается со всей суммы перевода, а не с той, которую человек получил на руки. — К примеру, человеку перевели 100 условных единиц, банк взял свою комиссию, в итоге клиент получил 99. Так вот, подоходный налог считается с 100 условных единиц, а не с 99.

Сообщают ли банки в налоговые о каких-то крупных покупках физического лица?

— Нет. Банки сообщают только о денежных переводах, — утверждает Михаил Рассолько.

База о доходах граждан, о которой говорил МНС, уже есть?

— Да, база уже создана. У нас есть информация и о недвижимости, и о транспортных средствах, и о доходах граждан из-за границы. Дальше речь идет о ее наполнении. Пока что данные нам предоставляют Госкомимущество, ГАИ, банки. Сейчас рассматривается вопрос о загрузке информации о доходах граждан по месту работы. В принципе, эта деятельность направлена на создание для граждан возможности поменьше обращаться за справками в какие-то органы. Если у нас будет информация о доходах гражданина, он в личном кабинете сможет получить соответствующую информацию, распечатать ее и предоставить, куда нужно.

Что будет, если не подать декларацию вовремя?

Согласно статье 13.4 КоАП, если вы просрочили подачу декларации более чем на три рабочих дня, то вам грозит штраф в 2 базовые величины (сейчас это 54 рубля). За каждый полный месяц просрочки штраф будет расти на 0,5 базовой, при этом он не может быть более 10 базовых.

— Даже если человек нарушил сроки предоставления декларации, предоставил ее позже, но добровольно, то штраф будет в два раза ниже, — говорит Рассолько.

А если вовремя не заплатить?

Подоходный налог по декларациям нужно уплатить не позднее 1 июня. Штраф за неуплату составляет 15% от суммы налога, но не менее 0,5 базовой.

— Если налоговые органы видят умышленное нарушение, то штраф может составить 20% от неуплаченной суммы, но не более 10 базовых, — объясняет специалист. — Подчеркну, это в том случае, если гражданин знал о своей обязанности, но умышленно не уплатил налог.

Также за каждый день просрочки идет пеня. Ставка рассчитывается просто: ставка рефинансирования делится на 365 — это ежедневный процент с неоплаченной суммы, который будет капать, пока вы не уплатите налоги.

Есть ли срок давности по уплате налогов?

— Нет, налоговые нарушения не имеют срока давности, — отмечает Рассолько. — Но все тайное рано или поздно становится явным. Если человек надеется, что его не проверят, то на это надеяться не нужно. Лучше лишний раз подойти в налоговую и задать вопрос, чтобы потом не было неприятностей.

Если человек не подавал декларацию, к примеру, в 2017 году, то он даже сейчас может прийти и подать декларацию в любое время. Понятно, что у него будут пени и так далее, но даже в этом случае сумма штрафа будет в два раза меньше.

Налоговая может запросить декларацию когда угодно?

— Не стоит путать налоговую декларацию и декларацию о доходах и имуществе. Первую граждане подают сами до 31 марта, вторую могут запросить налоговые органы, если возникнут вопросы к вашим доходам и расходам. Это отдельная тема, — заключает представитель МНС.