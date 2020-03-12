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«Педагог со стажем уже копает землянку и заносит туда мешок с сахаром»

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  • 12.03.2020, 9:12
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«Педагог со стажем уже копает землянку и заносит туда мешок с сахаром»
Фото: svaboda.org

Белорусы знают, как реагировать на прогнозы властей.

Как на жизнь белорусов повлияет падение цен на нефтьи снизятся ли цены на топливо, объяснил предприниматель с 25-летним опытом Александр Малашко, сообщает «Солидарность».

— Вместе с падением цены на нефть все, что производится из нее, становится также гораздо дешевле и неконкурентным на рынке, — рассказал бизнесмен, директор управляющей компании «Просто». — Из-за высокой неэффективности белорусского производства нет свободных денег, поэтому и получается пиррова победа, когда вроде бы результат есть, пора накрывать поляну и заливать всю страну нефтью, а на самом деле толку от этого просто ноль.

Александр Малашко прокомментировал разговоры в обществе о том, что сейчас цены на топливо упадут в два раза.

— Нет, они, наоборот, еще больше вырастут. Потому что откуда еще вытряхнуть денег? Только с нас с вами, потому что других источников поступлений денег нету.

Поверит ли педагог со стажем, которому недодали, если власти скажут, что проблемы у нас из-за того, что черная полоса во всем мире — обвал биржи, коронавирус и т.д.?

— Педагог со стажем уже копает землянку и заносит туда мешок с сахаром, — иронизирует бизнесмен. — У нас уже есть опыт, что надо делать. Народ быстренько переключается на свое хозяйство, свой хуторок. Сколько мы пересидели войн, потрясений... сколько правительств сменилось и всего остального... наш народ сразу перешел на маринованные огурцы, уже рассаду высадил быстренько и теплички накрыл.

Малашко отмечает, что хотя все устремились в города и хотят там жить, у многих остался домик в деревне, подсобное хозяйство.

— И кто-то в этом хозяйстве может следить за курочками и на самом деле и обеспечить себя, и кому-нибудь продать или в лучших традициях послевоенного времени поменять на то, что тебе надо. Бартерное хозяйство никто не отменял. Жить в смуте у нас народ больше приспособлен, чем жить, когда все понятно, стабильно, — подытожил бизнесмен.


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