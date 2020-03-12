Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом3
- 12.03.2020, 9:18
- 3,609
Супругам по 63 года.
Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом. Об этом актер сообщил у себя в Twitter.
«Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал он в Twitter.
March 12, 2020
Хэнкс также пишет, что сейчас они изолированы, находятся под наблюдением врачей и обещает держать всех в курсе.
В Австралию актеры приехали на съемки фильма о жизни Элвиса Пресли.
Хэнксу и его жене по 63 года.