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Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

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  • 12.03.2020, 9:18
  • 3,609
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Супругам по 63 года.

Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом. Об этом актер сообщил у себя в Twitter.

«Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал он в Twitter.

Хэнкс также пишет, что сейчас они изолированы, находятся под наблюдением врачей и обещает держать всех в курсе.

В Австралию актеры приехали на съемки фильма о жизни Элвиса Пресли.

Хэнксу и его жене по 63 года.


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