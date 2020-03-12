Нефть подешевела, но Москва может прищемить пальцы Лукашенко 4 12.03.2020, 9:26

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Белорусские власти хотят снова войти в ту же реку, чтобы пускать пузыри в очередном водовороте?

Белорусский премьер Сергей Румас положил на стол российскому коллеге Михаилу Мишустину новые предложения по нефти. И постфактум осторожно заметил, что «на первый взгляд, предложения не были отвергнуты российской стороной». Румас надеется продвинуться в решении нефтяного спора, пишет в статье для сайта naviny.by политолог Александр Класковский.

Во всяком случае, российская сторона, по словам белорусского премьера, пообещала в течение нескольких дней провести консультации со своими нефтяниками.

Возможен временный компромисс?

Правда, Румас не расшифровал, в чем суть предложений Минска. Только намекнул, что падение мировых цен на нефть может сделать Москву сговорчивее.

Действительно, чем ниже цены, тем больше у белорусских переговорщиков оснований возражать против уплаты премии (10-15 долларов за тонну) российским нефтяным компаниям (НК).

К слову, НК группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, давнего приятеля белорусского диктатора, c начала года поставляют нам нефть без премии. В марте они дадут 300 тысяч тонн. Еще 200 тысяч тонн в этом месяце ожидается от пяти небольших российских компаний, тоже согласившихся работать без премии. То есть лед тронулся. Хотя не факт, что крупные НК окажутся столь же сговорчивыми.

Копья ломаются вокруг премии

Лукашенко, пошедшему на принцип в нефтяном вопросе, важно сохранить лицо. Ранее он категорично заявил, что платить премии российским НК не собирается. Но, возможно, в итоге сочтет приемлемым уменьшение этих премий. Степень сговорчивости российской стороны, видимо, будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с мировыми ценами на нефть.

В любом случае спор идет вокруг сравнительно небольшой суммы — около 240 млн долларов в год. Столько выиграет Минск, если добьется от всех российских НК поставок без премии.

Между тем потери от налогового маневра в российской нефтянке белорусская сторона оценивала в 10-11 млрд долларов до 2024 года. И о компенсации этих издержек речи пока нет.

Ранее Москва увязывала такую компенсацию с подписанием и выполнением дорожных карт «углубления интеграции». И сегодня на встрече двух премьеров эта тема всплыла снова.

«Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный, интеграционный потенциал договора [о создании Союзного государства]. Это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Беларуси», — отметил Мишустин.

При желании это можно расшифровать так: хотите нашей поддержки — подписывайте и выполняйте дорожные карты. Они же для Минска очень дискомфортны, грозят отъемом кусков суверенитета.

Короче, Румас склонял разговор к тому, что нам бы нефти подешевле, а российский коллега — к тому, что им бы интеграцию поглубже.

Два танкера в месяц — альтернатива слабоватая

Нынешний нефтяной конфликт лишний раз показал, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Особенно если корзина — российская. Лукашенко недавно самокритично признал: «…Мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти».

После переговоров в Москве Румас заявил, что даже если поставки из России нормализуются, Беларусь все равно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти в месяц. Однако два танкера — это лишь 160-170 тысяч тонн. В год таким образом набежит около 2 млн тонн. А Беларусь, если ориентироваться на подписанный с Россией индикативный баланс на нынешний год, хочет получать до 24 млн.

Ну ладно, не будем жадничать. Поскольку модернизация наших НПЗ не завершена, возьмем 18 млн тонн. Судя по всему, это пока оптимальный объем. Примерно столько де-факто перерабатывалось в последние годы.

Даже при двух танкерах альтернативной нефти в месяц 16 млн тонн в таком случае придется брать у россиян. До обозначенной белорусским президентом желательной пропорции — не более 40-50% нефти из России — все равно далеко.

Энергетическая безопасность стоит того, чтобы в нее вложиться

По словам Румаса, объем альтернативных закупок будет зависеть от того, на каких условиях удастся договориться с Россией. Но факт то, что даже с премией российская нефть для Беларуси пока дешевле. По неофициальным данным, купленная в этом году норвежская обошлась дороже на 140 долларов за тонну.

И если сейчас по нефти с Москвой кое-как поладят, у белорусского руководства может возникнуть соблазн расслабиться и снова пойти по пути наименьшего сопротивления — брать практически всю нефть у россиян. Во-первых, это в любом случае выигрыш в цене, а значит — выше рентабельность НПЗ. Во-вторых, как заметил Румас, «если российская сторона подвинется в своей позиции, то, конечно, сегодня самая удобная логистика — это по трубе из Российской Федерации».

Логистика логистикой, но если белорусские власти захотят снова войти в ту же реку, то рано или поздно придется пускать пузыри в очередном водовороте.

Как показывает опыт, Москва не преминет воспользоваться своей монополией, чтобы в какой-то момент прищемить партнеру пальцы для продавливания собственного интереса.

А новые сшибки союзников не за горами. По нефти компромисс если и найдут, то, судя по всему, лишь на нынешний год. По газу договор тоже только до конца года. А дальше встанут те же проклятые вопросы: Минск будет твердить, что нам бы нефть и газ подешевле, а Кремль — что им бы интеграцию поглубже.