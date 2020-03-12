В Италии закрывают все рестораны и магазины, кроме продуктовых 8 12.03.2020, 9:34

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Фото: EPA

Мера будет действовать до 25 марта.

Власти Италии расширили меры борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. С 12 марта по всей стране будут закрыты бары, рестораны, а также почти все магазины, объявил в среду, 11 марта, премьер-министр Джузеппе Конте. Решение не коснется аптек и супермаркетов, подчеркнул Конте. В канцелярии премьера добавили, что эта мера будет действовать до 25 марта, передает dw.com.

С 10 марта по всей Италии ограничена свобода передвижения. Школы и университеты закрыты до 3 апреля, отменены любые демонстрации. Эти меры затрагивают свыше 60 млн человек.

По распространению легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом нового типа, Италия занимает второе место в мире и первое - в Европе. Заражение выявлено более чем у 12 тысяч жителей страны, свыше 800 больных скончались, 1045 выздоровели. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой инфекции, вспышка которой произошла в Китае в конце 2019 года.