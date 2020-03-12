Как мощно повысить иммунитет в домашних условиях 23 12.03.2020, 9:55

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Простые, но эффективные методы.

Иммунитет — это защитные свойства нашего организма, которые проявляются в умении обнаруживать чуждые ему бактерии и вирусы, а также бороться с ними. Хороший иммунитет и определяет наше здоровье, пишет amway.ru.

Обычно выделяют два типа иммунитета.

Естественный (или врожденный) иммунитет – тот, который мы приобретаем при болезнях и который потом передается по наследству.

Искусственный иммунитет – тот, который мы приобретаем в результате введения готовых антител или вакцин (прививок). В этом случае организм начинает вырабатывать собственные антитела, и эта способность сохраняется на долгие годы.

Организм начинает создавать иммунную систему с самого рождения и заканчивает ее формирование только после полового созревания.

Но даже самый крепкий иммунитет с возрастом может ослабнуть и виною тому может стать любой из следующих факторов.

Причины снижения иммунитета

Регулярные стрессы и депрессивные состояния.

Умственное и физическое переутомление.

Недостаток сна.

Хирургические операции и химиотерапия.

Прием антибиотиков и других лекарственных медикаментов в течение длительного времени.

Употребление алкоголя, курение и другие вредные привычки.

Переедание.

Неправильное питание, то есть переизбыток в рационе жира, сахара, соли, ненатуральных продуктов с разными вредными красителями и консервантами.

Сидячий образ жизни.

Беременность.

Как поднять иммунитет в домашних условиях

Повысить защитные силы своего организма и укрепить иммунитет можно с помощью:

закаливания;

физической активности;

правильного питания, которое, в свою очередь, предполагает:

употребление полезных натуральных продуктов,

режим питания,

сбалансированный рацион,

укрепление организма народными средствами.

Правила закаливания

Закаливание следует начинать, только когда вы здоровы.

Снижение температуры следует производить постепенно. Например, можно начать с простого умывания прохладной водой. Затем медленно снижать температуру и расширять диапазон (зоны) закаливания.

Важно проводить закаливание регулярно. Причем насморк не повод его прекращать. Это лишь реакция организма на изменения.

Способы закаливания

Воздушные ванны – это пребывание при температуре не выше 15 градусов. Начинайте с 3 минут, а затем продлевайте это время по 1-2 минуты каждый день.

Обтирание мокрым полотенцем. На протяжении 3-4 минут энергичными движениями растирайте спину, грудь, шею, бедра, ноги. Температуру воды следует понижать постепенно, начиная от 30 градусов и снижая каждую неделю на 5 градусов.

Обливания лучше всего производить по утрам. Начинайте с частичного обливания тела водой комнатной температуры. Через пару недель можно обливаться целиком и постепенно понижать температуру.

Контрастный душ способствует укреплению стенок сосудов и сердца. Чередуйте горячую и холодную воду, начиная с 10 секунд на каждую температуру.

Хождение босиком. Для этой процедуры вовсе не обязательно ходить босиком по земле. Все можно устроить в домашних условиях. Налейте холодной воды на дно ванной и постойте в ней несколько минут. Продолжительность и температуру меняйте постепенно.

Процедуры закаливания положительно сказываются на кровообращении, состоянии кожи, помогают укреплять стенки сосудов и в целом активизируют работу всех органов.

Физическая активность

Умеренные занятия спортом – еще один способ укрепления иммунитета. В то время как чрезмерные физические нагрузки могут, наоборот, нарушить его. Это связано с соревновательными стрессами, гормональными изменениями и перенапряжением организма. И если главная ваша цель – активировать защитные функции организма, а не участвовать в конкурсе бодибилдеров, займитесь бегом, велоездой, делайте зарядку, много ходите пешком. Это хорошо скажется на самочувствии, состоянии здоровья, улучшит кровообращение и лимфодренаж, поможет выведению слизи из бронхов и повышению реакции иммунной системы. При регулярных умеренных занятиях спортом вероятность заболеть респираторными инфекциями снижается на 50 процентов.

Правильное питание

Самое важное условие хорошего иммунитета – здоровая и полезная еда. Нужно как можно быстрее исключить из рациона или максимально снизить употребление вредных продуктов, таких как:

трансгенные жиры (маргарин, майонез),

сахар, конфеты, торты.

соль,

крепкие спиртные напитки,

газированные напитки,

фастфуд,

чипсы,

жареная пища,

колбасы и консервы,

макароны из муки высшего сорта.

Изменить подход к питанию куда проще, чем кажется. Ведь многие вредные продукты вполне можно заменить на полезные аналоги.

Народные средства

Не следует пренебрегать проверенными народными средствами, которые являются признанными катализаторами иммунитета.

Шиповник славится мощным антибактериальным эффектом, а также большим содержанием витамина С – в этом он даже обгоняет лимон и смородину. Плоды ягод нужно залить кипятком и настаивать несколько часов. Выпивайте по стакану настойки в день для профилактики простуды.

Мед по праву считается одним из самых богатых микроэлементами и минеральными веществами продуктов. Для поддержания иммунитета достаточно одной столовой ложки в день. Однако при болезни можно усилить действие меда, добавив в него другие лекарственные продукты. Рецепт приготовления смеси очень прост: измельчите в блендере 3 зубчика чеснока, 1 лимон, добавьте ½ стакана меда. Рекомендуется принимать смесь по столовой ложке натощак и перед сном. Вместо чеснока можно использовать имбирь или сок алоэ.

Сок алоэ можно добавлять в отвары из лекарственных трав или даже в мед. Кроме того, это природное средство для лечения насморка – для этого достаточно закапать в носовые проходы несколько капель сока.

Корень женьшеня обладает большим количеством микроэлементов и считается чемпионом в поднятии иммунной системы. Он повышает скорость иммунных реакций, снижает уровень «плохого» холестерина в крови, улучшает зрение, уменьшает тахикардию и многое другое. В натуральном виде женьшень найти трудно. Поэтому его употребляют в виде спиртовых настоек, чаев, таблеток и капсул.

Лимон незаменим при болезнях, связанных с простудой. При ангине и фарингите можно полоскать горло соком лимона, разведенном в стакане воды. При простуде в тот же раствор добавляют поваренную соль.

Корень имбиря используют для приготовления отваров и чаев, а также и ингаляций. Имбирь поможет быстро справиться с простудой, восстановить силы после болезни.

Чеснок содержит естественный антибиотик – аллицин, который убивает вредные микроорганизмы, повышает иммунитет и стрессоустойчивость. Для профилактики простудных заболеваний достаточно употреблять по дольке чеснока раз в день.

Грецкие орехи не только содержат огромное количество витаминов и эфирных масел, но также обладают высокой питательной ценностью. Так 100 граммов ореха могут заменить кусок отбивной. Очень удобны в употреблении смеси из грецких орехов с лимоном, изюмом, курагой и черносливом – просто смешайте перечисленные измельченные продукты в равных долях и добавьте мед.

Зеленый чай содержит алкалоиды (активизируют умственную деятельность, улучшают трудоспособность) и полифенолы (помогают предотвратить сосудистые заболевания). Пить зеленый чай можно в любом количестве.