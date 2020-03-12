закрыть
12 марта 2020, четверг, 11:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Министерство образования установило минимальный порог баллов на ЦТ-2020

3
  • 12.03.2020, 10:06
  • 1,510
Министерство образования установило минимальный порог баллов на ЦТ-2020
Aрхивное фото kp.by

Сколько придется набирать абитуриентам, чтобы не получить «неуд»?

Министерство образования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

По учебному предмету белорусский язык или русский язык неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля — от 0 до 24.

По первому предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — отметки от 0 до 19 баллов (включительно). По истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По второму предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — отметки от 0 до 9 баллов (включительно); история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки — отметки от 0 до 14 баллов (включительно).

При осуществлении набора в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты вузов и в вузы по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» неудовлетворительными будут являться отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии, иностранным языкам.


популярное за неделю

Мнение

Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич
Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев